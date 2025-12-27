靠父親撿的回收參考書 陳文軒苦讀成醫：感謝圓夢基金

新北市陳姓保全曾撿住戶丟棄二手參考書，帶回家用立可白塗掉答案，讓孩子重複使用省補習費，被稱「立可白爸爸」。如今兒子陳文軒自台大醫學系畢業考上醫師執照，昨至新北市府出席助學圓夢基金感恩活動表示，他有幸獲得補助，這份支持減輕家庭負擔，讓他更安心專注學習，無須因現實環境對夢想卻步，一席話讓在場的人感動萬分。

新北市政府舉辦「圓夢20年愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動，市長侯友宜感謝長年投入助學的企業與社會團體，侯說，圓夢基金已20年，募集近3億元協助逾5千人次清寒且卓越學生，是最長久的教育支持行動。

陳文軒從國中數理資優班到建中再念到台大醫學系，他說小時因母親未拿到台灣身分證，僅父親當保全，經濟狀況讓他深覺若不拚搏就沒機會階級反轉，只有努力才能擺脫困境，透過圓夢基金支持讓他無後顧之憂努力學習，未來目標能回台大醫院服務，照顧更多需要照顧的人。

另也接受過圓夢基金的社工師吳嘉芳分享，因有圓夢基金才能在成長道路上向前，「未來會將這份愛繼續傳下去」。

臺北體大標槍教練徐若家說，當年受助更令她堅定追夢方向，希望以自身經驗鼓勵更多孩子。

教育局特殊教育科科長曹孝元表示，新北今年起將獎助對象擴大至大專學生，同步調高整體獎助金額，國中每年補助6萬元、高中8萬、高中9萬、大一10萬元，提供弱勢學子更穩定的經濟支持。