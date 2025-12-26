快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

大雨水進汐止汐萬路地下室惹民怨 會勘要求做擋土牆

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
居民不滿，每當豪大雨或是颱風下雨，地下室都會淹水，希望能夠施作擋土牆。 圖／觀天下有線電視提供
居民不滿，每當豪大雨或是颱風下雨，地下室都會淹水，希望能夠施作擋土牆。 圖／觀天下有線電視提供

只要豪大雨，汐萬路與康寧街口的一處樹林就會嚴重積水，整個水滿上來，造成旁邊民宅地下室進水，只是反應了好幾次都沒有下文，引起居民不滿，抱怨都不知道淹多少次了，還不改善，所以今(26)日包括新北市政府水利局、汐止區公所及新北市議員白珮茹服務處就再度到現場會勘，討論施作擋土牆的可行性。

⭐2025總回顧

居民不滿的表示，後面樹林根本都沒來清理過，只要下大雨，水就會淹進地下室，都不知道淹幾次、損失多少了，而且越來越嚴重，都不來改善，所以才會一再請里長幫忙。

江北里長謝祚敏表示，民眾一直在反應，這麼多年來，每當豪大雨或是颱風下雨，地下室都會淹水，財產損失N次了，希望能夠施作擋土牆，讓水不會再灌進民宅，不然汐萬路靠近康寧街一整排的居民都一直在反應抱怨。

謝祚敏提到，尤其現在氣候變化大，只要一下大雨水就暴漲，民宅就會遭殃，甚至水都滲到社區地下室去，如果水再大一點，所有的車就可能被淹，財損難以估計，今天會勘後決定，先把雜草樹枝都清除後，再辦會勘討論如何改善，還是希望能夠做擋土牆，讓居民不會再受淹水之苦。

擋土牆 抱怨

延伸閱讀

汐止機車道奇景！3汽車誤闖1台逆向 網傻眼諷：三寶車聚

汐止耶誕歡樂城園遊會…黃國昌現身同樂 造雪場景成為親子打卡熱點

自來水出現油味 汐止馬上辦服務中心受理洗水塔補償

「阿嬤的兒時畫展」懷舊風勾回憶 汐止國泰藝文中心展出

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

防範隨機殺人案重演！北市府細胞簡訊最快年底核定 AI監視器進度曝

北市1219隨機殺人事件造成4死多傷，為加強相關防備及預警，市長蔣萬安先前表示將新增細胞檢舉樣態及監視器導入人工智慧，今...

西門町豆漿店歇業飄臭味「凍未條」 民眾憋氣快步離去

西門町是台灣熱門觀光勝地，近期卻傳出漢口街二段一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，鄰近店家...

北市演練無差別攻擊還有2波 蔣萬安曝：今天只是起點

1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油、無差別攻擊、大量傷病患機制並成立現場指揮站，過程不到半...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。