大雨水進汐止汐萬路地下室惹民怨 會勘要求做擋土牆
只要豪大雨，汐萬路與康寧街口的一處樹林就會嚴重積水，整個水滿上來，造成旁邊民宅地下室進水，只是反應了好幾次都沒有下文，引起居民不滿，抱怨都不知道淹多少次了，還不改善，所以今(26)日包括新北市政府水利局、汐止區公所及新北市議員白珮茹服務處就再度到現場會勘，討論施作擋土牆的可行性。
居民不滿的表示，後面樹林根本都沒來清理過，只要下大雨，水就會淹進地下室，都不知道淹幾次、損失多少了，而且越來越嚴重，都不來改善，所以才會一再請里長幫忙。
江北里長謝祚敏表示，民眾一直在反應，這麼多年來，每當豪大雨或是颱風下雨，地下室都會淹水，財產損失N次了，希望能夠施作擋土牆，讓水不會再灌進民宅，不然汐萬路靠近康寧街一整排的居民都一直在反應抱怨。
謝祚敏提到，尤其現在氣候變化大，只要一下大雨水就暴漲，民宅就會遭殃，甚至水都滲到社區地下室去，如果水再大一點，所有的車就可能被淹，財損難以估計，今天會勘後決定，先把雜草樹枝都清除後，再辦會勘討論如何改善，還是希望能夠做擋土牆，讓居民不會再受淹水之苦。
