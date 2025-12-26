瑞芳高工技藝競賽大放異彩 11金手獎寫下校史最佳紀錄

114年全國工科與商科技藝競賽成績出爐，新北市瑞芳高工此次表現十分亮眼，一共奪下了11支金手獎與4項優勝，創下了建校以來的最佳成績，在今年度的全國技職學校中脫穎而出。

本屆競賽中，瑞芳高工多項職種名列前茅，其中測量職種獲全國第一名；室內空間設計、建築、建築製圖獲全國第二名；機械手臂第三名；數位電子與機器人第四名；應用設計第五名。測量與建築製圖職種更已連續三年蟬聯全國第一，展現穩定教學成果。

榮獲測量職種金手獎第一名的李威瑱、孫煜翔表示，備賽期間幾乎天天留校練習，反覆修正直到達標。兩人指出，雖然過程辛苦，但站上全國舞台讓所有努力都值得，也讓未來升學與職涯方向更加明確。

瑞芳高工主任陳克堅表示，學校訓練學生不只為比賽，而是培養能被職場信任、獨當一面的技術人才。長期維持高標準與反覆修正的訓練方式，是學生屢次奪牌的關鍵。

機械手臂職種金手獎得主陳家祥分享，參賽是為爭取升學與獎學金，減輕家中負擔。家鄉多雨、老屋多，裝潢需求高，也成為他全力投入訓練的重要動力。

瑞芳高工校長郭昱晨表示，對一所「非山非市」的學校而言，站上全國舞台並不容易。此次勇奪11金手獎創下校史新高，來自師生在有限資源中長時間的投入與堅持，這些獎項是無數努力累積的成果。