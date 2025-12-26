快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

瑞芳高工技藝競賽大放異彩 11金手獎寫下校史最佳紀錄

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工技藝競賽奪下好成績，學校訓練學生不只為比賽，而是培養能被職場信任、獨當一面的技術人才。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工技藝競賽奪下好成績，學校訓練學生不只為比賽，而是培養能被職場信任、獨當一面的技術人才。 圖／觀天下有線電視提供

114年全國工科與商科技藝競賽成績出爐，新北市瑞芳高工此次表現十分亮眼，一共奪下了11支金手獎與4項優勝，創下了建校以來的最佳成績，在今年度的全國技職學校中脫穎而出。

⭐2025總回顧

本屆競賽中，瑞芳高工多項職種名列前茅，其中測量職種獲全國第一名；室內空間設計、建築、建築製圖獲全國第二名；機械手臂第三名；數位電子與機器人第四名；應用設計第五名。測量與建築製圖職種更已連續三年蟬聯全國第一，展現穩定教學成果。

榮獲測量職種金手獎第一名的李威瑱、孫煜翔表示，備賽期間幾乎天天留校練習，反覆修正直到達標。兩人指出，雖然過程辛苦，但站上全國舞台讓所有努力都值得，也讓未來升學與職涯方向更加明確。

瑞芳高工主任陳克堅表示，學校訓練學生不只為比賽，而是培養能被職場信任、獨當一面的技術人才。長期維持高標準與反覆修正的訓練方式，是學生屢次奪牌的關鍵。

機械手臂職種金手獎得主陳家祥分享，參賽是為爭取升學與獎學金，減輕家中負擔。家鄉多雨、老屋多，裝潢需求高，也成為他全力投入訓練的重要動力。

瑞芳高工校長郭昱晨表示，對一所「非山非市」的學校而言，站上全國舞台並不容易。此次勇奪11金手獎創下校史新高，來自師生在有限資源中長時間的投入與堅持，這些獎項是無數努力累積的成果。

瑞芳高工 建築

延伸閱讀

HBL／彰縣成功余玄騰飆大三元 教練爆料昔日是小胖子

六和高中在全國技藝競賽創佳績 資訊科胡軒睿獲金手獎

他讀高工獲測量金手獎 曾打工日薪5千、累積工地經驗朝工地主任邁進

籃球／賀博入選Lou Henson獎觀察名單 拚哈佛校史第1人

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

防範隨機殺人案重演！北市府細胞簡訊最快年底核定 AI監視器進度曝

北市1219隨機殺人事件造成4死多傷，為加強相關防備及預警，市長蔣萬安先前表示將新增細胞檢舉樣態及監視器導入人工智慧，今...

西門町豆漿店歇業飄臭味「凍未條」 民眾憋氣快步離去

西門町是台灣熱門觀光勝地，近期卻傳出漢口街二段一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，鄰近店家...

北市演練無差別攻擊還有2波 蔣萬安曝：今天只是起點

1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油、無差別攻擊、大量傷病患機制並成立現場指揮站，過程不到半...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。