傳承三代 王貴芬再度蟬連汐止冬茶特等獎

在上個月底進行汐止區冬季文山包種茶評選之後，汐止區公所在天然茶莊舉辦頒獎典禮，包括新北市農業局長諶錫輝、汐止區長、農會理事長、茶農都蒞臨參加，這次奪得特等獎的茶王是由王貴芬獲得，連續三次拿到特等獎，當天是由先生同時也是茶農賴添福代為領獎，他說從小家裡就在種茶，傳承三代，要做出好茶沒什麼訣竅，最重要就是看氣候，要天地人配合。

茶業改良場北部分場長蘇彥碩指出，今年冬季製茶真的比較不容易，因為遇到天然災害又沒有下雨，在做茶期間需要下雨時間稍微長一點，所以這次製茶難度會高一點，但這次冬茶品質都還不錯，CP值一樣很高，而這次評選出的冬茶，都有玉蘭花、梔子花的風味，茶農在花香的展現都還不錯，希望在春茶時可以繼續保持下去。

汐止區長林慶豐表示，今天舉辦汐止114年度冬茶競賽的頒獎典禮，這次在60個點裡面，今年度淘汰了七個點，在經過專家評審，評出特等獎、頭等(一)、頭等(二)等獎項，在這一次獲獎的茶葉，經茶師的評鑑，它裡面的花香味，不論說玉蘭花香、或者梔子花的花香，都非常的充足，歡迎大家來選購在地特產的汐止文山包種茶。

汐止區農會理事長曾忠信提到，這次總共有60點參加冬茶比賽，評審對於汐止的茶都很贊賞，希望接下來的春茶，大家能夠再加油，汐止的文山包種茶，一天比一天更進步。

特等獎得主王貴芬，當天是由她的先生，同時也是茶農賴添福代表授獎，他說種茶傳承三代了，連續三次蟬連汐止文山包種茶比賽特等獎很開心，雖然製茶辛苦，都要依靠氣候，沒有什麼特別秘訣，要做茶就得要天、地、人配合。