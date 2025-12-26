快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

傳承三代 王貴芬再度蟬連汐止冬茶特等獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
今年汐止區冬季文山包種茶品質不錯、花香充足，歡迎大家來選購在地特產的汐止文山包種茶。 圖／觀天下有線電視提供
今年汐止區冬季文山包種茶品質不錯、花香充足，歡迎大家來選購在地特產的汐止文山包種茶。 圖／觀天下有線電視提供

在上個月底進行汐止區冬季文山包種茶評選之後，汐止區公所在天然茶莊舉辦頒獎典禮，包括新北市農業局長諶錫輝、汐止區長、農會理事長、茶農都蒞臨參加，這次奪得特等獎的茶王是由王貴芬獲得，連續三次拿到特等獎，當天是由先生同時也是茶農賴添福代為領獎，他說從小家裡就在種茶，傳承三代，要做出好茶沒什麼訣竅，最重要就是看氣候，要天地人配合。

⭐2025總回顧

茶業改良場北部分場長蘇彥碩指出，今年冬季製茶真的比較不容易，因為遇到天然災害又沒有下雨，在做茶期間需要下雨時間稍微長一點，所以這次製茶難度會高一點，但這次冬茶品質都還不錯，CP值一樣很高，而這次評選出的冬茶，都有玉蘭花、梔子花的風味，茶農在花香的展現都還不錯，希望在春茶時可以繼續保持下去。

汐止區長林慶豐表示，今天舉辦汐止114年度冬茶競賽的頒獎典禮，這次在60個點裡面，今年度淘汰了七個點，在經過專家評審，評出特等獎、頭等(一)、頭等(二)等獎項，在這一次獲獎的茶葉，經茶師的評鑑，它裡面的花香味，不論說玉蘭花香、或者梔子花的花香，都非常的充足，歡迎大家來選購在地特產的汐止文山包種茶。

汐止區農會理事長曾忠信提到，這次總共有60點參加冬茶比賽，評審對於汐止的茶都很贊賞，希望接下來的春茶，大家能夠再加油，汐止的文山包種茶，一天比一天更進步。

特等獎得主王貴芬，當天是由她的先生，同時也是茶農賴添福代表授獎，他說種茶傳承三代了，連續三次蟬連汐止文山包種茶比賽特等獎很開心，雖然製茶辛苦，都要依靠氣候，沒有什麼特別秘訣，要做茶就得要天、地、人配合。

汐止 農會

延伸閱讀

汐止機車道奇景！3汽車誤闖1台逆向 網傻眼諷：三寶車聚

汐止區崇德國小光電球場就差地坪 立委爭取明年施作

汐止耶誕歡樂城園遊會…黃國昌現身同樂 造雪場景成為親子打卡熱點

睽違半年恢復共餐 汐止白雲里長輩開心運動吃飯

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

防範隨機殺人案重演！北市府細胞簡訊最快年底核定 AI監視器進度曝

北市1219隨機殺人事件造成4死多傷，為加強相關防備及預警，市長蔣萬安先前表示將新增細胞檢舉樣態及監視器導入人工智慧，今...

西門町豆漿店歇業飄臭味「凍未條」 民眾憋氣快步離去

西門町是台灣熱門觀光勝地，近期卻傳出漢口街二段一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，鄰近店家...

北市演練無差別攻擊還有2波 蔣萬安曝：今天只是起點

1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油、無差別攻擊、大量傷病患機制並成立現場指揮站，過程不到半...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。