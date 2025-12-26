淡水淡江大學培育航太人才 學生自製火箭升空破7公里

淡江大學航空太空工程學系師生以實作為核心，透過第四次太空火箭發射，驗證關鍵航電與通訊技術，為下一階段「雙節火箭」與空中2次點火奠定基礎，由學生親手設計、製作的火箭，11月23日自屏東旭海升空，最高飛行高度突破7公里，不僅寫下淡江大學航太系歷年新高，也象徵台灣校園火箭研發能量持續向上突破。

淡江大學航太系教授歐陽寬表示，這次發射是該系太空科技實驗室完成的第4支探空火箭，任務重點與以往不同，主要在於驗證航電系統的通訊與遙測能力。經過多次改良設計後，火箭在飛行過程中，能即時回傳姿態與飛行狀態資料，顯示航電設備已趨於成熟，對未來進行火箭脫節與空中2次點火至關重要。

發射團隊動員近30名學生、6名教師，整體成本不低。歐陽寬坦言，單支火箭製作費用約50至60萬元，加上交通、保險、住宿等發射支出，單次任務總成本接近90萬元，但他認為，這是培育高階航太人才不可或缺的投資。隨著第4次發射成功，淡江團隊已著手規劃雙節火箭研發，未來透過空中脫節減重，目標飛行高度上看8至10公里。從校園實驗室到高空試射場，淡江航太系長期投入與實作教育，逐步為台灣太空科技培養下一代關鍵人才。