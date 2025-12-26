新北跨年捷運公車搭乘攻略 31日淡水八里交管

新北市跨年活動31日下午登場，淡水、八里當天下午4時起啟動交通管制。市府今天提供交通資訊攻略，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往會場，也可透過線上直播欣賞演出。

新北市今年跨年活動以淡水、八里雙舞台形式舉行，將在31日下午4時30分起登場，並在晚間8時26分施放跨河煙火。

文化局新聞稿指出，31日下午4時至晚間11時，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將實施交通管制，淡水端中正路二段51巷將禁止汽機車及自行車進入；八里端也將視停車場容量與人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制。

文化局指出，前往淡水漁人碼頭「星光舞台」的民眾，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達。

下午4時至晚間11時，紅26公車將配合交通管制調整，取消雙邊停靠7站（淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心），並於油車口停車場設置臨時下車站。淡海輕軌當天也將加密班距，下午3時至6時約6分鐘1班，晚間6時至11時班距縮短為3至6分鐘。

欲前往八里「星月舞台」的民眾，可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車；其中紅13、927、928取消水興公（往西）、左岸公園（左岸碼頭）雙邊停靠，並於忠孝路、觀海大道路口改設臨時站點。

淡水、八里兩岸渡船當天也將加密航班，約15至20分鐘1班，並延長營運至晚間10時。

活動散場時段，淡水及八里兩端將實施人車分流及單向通行管制，包含部分道路封閉、調撥車道與禁止臨停措施。

文化局表示，若民眾無法親臨現場，可透過線上平台同步欣賞演出，淡水星光舞台將於東森綜合台、MOD寰宇綜合台及新北市文化局YouTube頻道直播。八里星月舞台則由壹蘋新聞網及新北市文化局臉書粉絲專頁直播。