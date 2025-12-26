快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

177線觀光巴士預約轉乘優惠 串聯965線輕鬆暢遊瑞芳

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
177線及965線轉乘優惠試辦方案，鼓勵旅客利用轉乘服務，深入遊覽瑞芳多元景點。 圖／觀天下有線電視提供
177線及965線轉乘優惠試辦方案，鼓勵旅客利用轉乘服務，深入遊覽瑞芳多元景點。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區位於新北市東北角，擁有九份、金瓜石等知名景點，是國內外旅客喜愛的觀光地區。為鼓勵旅客多使用公共運輸進行遊覽，新北市攜手國立陽明交通大學與臺北客運，推出優化177瑞芳觀光巴士路線及「965台灣好行－九份金瓜石線」轉乘優惠試辦方案，自115年1月1日起試辦三個月。

⭐2025總回顧

177瑞芳觀光巴士具有高度觀光潛力，但部分熱門班次於水湳洞至黃金博物館區間出現乘客集中情形，造成車內擁擠，影響旅客乘車體驗。對此，177線導入預約系統，讓旅客可事先保留座位，同時透過跨線套票方式提升運能，鼓勵旅客利用轉乘服務，深入遊覽瑞芳多元景點。

臺北客運表示，旅客可於捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、西門站及北門站搭乘965線，於區民廣場轉乘177線，即可享有相關優惠。優惠方式包括購買北北基好玩卡活動套票，內容包含965線去程票及177線預約車票，旅客依指定班次與當日轉乘即可使用。

另旅客使用悠遊卡搭乘965線後，一小時內轉乘177線，即可享有177線一段票免費優惠，惟轉乘期間須完成965與177之間的直接轉乘。177線每日固定10班次，採二段票收費，並將依預約情形機動加開班次，歡迎旅客多加利用公共運輸，輕鬆暢遊瑞芳。

瑞芳

延伸閱讀

吉董揭母失智症 淚憶大哥猝逝

阿里山鄉普發6千...嘉縣鄉鎮市最高 發錢底氣關鍵是這隻「金雞母」

瑞芳男持刀追債反被刺胸 行凶男奪刀誤傷殺人未遂送辦

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

防範隨機殺人案重演！北市府細胞簡訊最快年底核定 AI監視器進度曝

北市1219隨機殺人事件造成4死多傷，為加強相關防備及預警，市長蔣萬安先前表示將新增細胞檢舉樣態及監視器導入人工智慧，今...

西門町豆漿店歇業飄臭味「凍未條」 民眾憋氣快步離去

西門町是台灣熱門觀光勝地，近期卻傳出漢口街二段一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，鄰近店家...

北市演練無差別攻擊還有2波 蔣萬安曝：今天只是起點

1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油、無差別攻擊、大量傷病患機制並成立現場指揮站，過程不到半...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。