177線觀光巴士預約轉乘優惠 串聯965線輕鬆暢遊瑞芳
瑞芳區位於新北市東北角，擁有九份、金瓜石等知名景點，是國內外旅客喜愛的觀光地區。為鼓勵旅客多使用公共運輸進行遊覽，新北市攜手國立陽明交通大學與臺北客運，推出優化177瑞芳觀光巴士路線及「965台灣好行－九份金瓜石線」轉乘優惠試辦方案，自115年1月1日起試辦三個月。
⭐2025總回顧
177瑞芳觀光巴士具有高度觀光潛力，但部分熱門班次於水湳洞至黃金博物館區間出現乘客集中情形，造成車內擁擠，影響旅客乘車體驗。對此，177線導入預約系統，讓旅客可事先保留座位，同時透過跨線套票方式提升運能，鼓勵旅客利用轉乘服務，深入遊覽瑞芳多元景點。
臺北客運表示，旅客可於捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、西門站及北門站搭乘965線，於區民廣場轉乘177線，即可享有相關優惠。優惠方式包括購買北北基好玩卡活動套票，內容包含965線去程票及177線預約車票，旅客依指定班次與當日轉乘即可使用。
另旅客使用悠遊卡搭乘965線後，一小時內轉乘177線，即可享有177線一段票免費優惠，惟轉乘期間須完成965與177之間的直接轉乘。177線每日固定10班次，採二段票收費，並將依預約情形機動加開班次，歡迎旅客多加利用公共運輸，輕鬆暢遊瑞芳。
