防範隨機殺人案重演！北市府細胞簡訊最快年底核定 AI監視器進度曝

北市1219隨機殺人事件造成4死多傷，為加強相關防備及預警，市長蔣萬安先前表示將新增細胞檢舉樣態及監視器導入人工智慧，今天實際演練也納入細胞簡訊，消防局表示，目前已將計畫書送中央核定，最快跨年就會新增該樣態。至於監視器導入AI。據了解，目前市府已在研議相關做法

蔣萬安日前市政會議裁示，為因應1219隨機殺人事件，加強相關防備與應變能力，除責成災防告警細胞廣播服務訊息將納入12月26日的實體演練，進行測試，檢視實際發送成效，而今天演習也實際測試相關成效，以市府轉運站半徑0.5公里內的民眾收送狀況，共發送中英文各一則。

消防局資通科長許峻瑋表示，細胞廣播簡訊是由中央設計，台北市過去已經制定11種情境，包含火災、地震等狀況，只要將發送計畫書送至中央核定後，未來地方政府可依發生不同類型狀況發放細胞簡訊，並制定發送範圍，過去所設定情境大多是天然災害相關，不過在梨泰院踩踏事件發生後，也重新思考情境定義，不應只有自然災害才需提醒民眾警覺，部分人為事件也可提前警示，去年新增人潮壅擠狀態。

許峻瑋說，考量到這次1219事件發生，警察局已研擬發生類似重大治安事件，也可透過簡訊警示，周三已將相關計畫書送至中央核定，並請中央加速核定，盼最快跨年前能完成相關作業。

此外，蔣萬安也責成資訊局，研議利用科技提升公共安全監控層級，在捷運站、轉運站等人流密集處的監視器導入人工智慧（AI）異常行為辨識系統。據了解，目前捷運公司、警察局已在了解相關樣態，但因為實際該如何運作仍在討論，目前時程、該如何建置、預算等都還沒確定。

資訊專家表示，以目前科技來說，這類型的安裝是透過外部系統安裝在監視器中，技術已算是成熟，若要研發應不需太多時間，不過台北市監視器密度高，若要全數架設成本會相當高昂，且監視型態從人力分析轉換成AI分析，恐會有倫理與法規問題，要克服層面也相當多。