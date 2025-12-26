快訊

西門町豆漿店歇業飄臭味「凍未條」 民眾憋氣快步離去

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市萬華一家豆漿店歇業後，店內散發臭味，甚至有病媒蚊出現，環保局今天已派區隊到現場噴藥消毒周邊環境。圖／北市環保局提供
北市萬華一家豆漿店歇業後，店內散發臭味，甚至有病媒蚊出現，環保局今天已派區隊到現場噴藥消毒周邊環境。圖／北市環保局提供

西門町是台灣熱門觀光勝地，近期卻傳出漢口街二段一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，鄰近店家與路過民眾都受不了，只能憋氣、加快腳步離去。北市衛生局今表示，先前未接獲陳情或檢舉，今已到到場噴消。

該店鐵門拉下，上頭貼有一張台北地方法院執行命令，疑似為屋主與租客之間的糾紛。環保局今說，已派區隊到現場噴藥消毒周邊環境；因為是私人場域，後續會請區公所、建管處、警察局會同屋主與租客進入，環保局會全力配合清運。

西門町一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，環保局今已到到場噴消。圖／北市環保局提供
西門町一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，環保局今已到到場噴消。圖／北市環保局提供
北市萬華一家豆漿店歇業後，鐵門貼有一張台北地方法院執行命令。圖／讀者提供
北市萬華一家豆漿店歇業後，鐵門貼有一張台北地方法院執行命令。圖／讀者提供

環保局 租客

