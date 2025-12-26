聽新聞
西門町豆漿店歇業飄臭味「凍未條」 民眾憋氣快步離去
西門町是台灣熱門觀光勝地，近期卻傳出漢口街二段一家豆漿店歇業後，店內散發疑似食材腐敗的惡臭味，甚至有病媒蚊現蹤，鄰近店家與路過民眾都受不了，只能憋氣、加快腳步離去。北市衛生局今表示，先前未接獲陳情或檢舉，今已到到場噴消。
該店鐵門拉下，上頭貼有一張台北地方法院執行命令，疑似為屋主與租客之間的糾紛。環保局今說，已派區隊到現場噴藥消毒周邊環境；因為是私人場域，後續會請區公所、建管處、警察局會同屋主與租客進入，環保局會全力配合清運。
