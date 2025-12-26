快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

中和在地美萬新企業 連5年捐童鞋送愛到公托

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

議員張維倩連續5年媒合中和區在地製鞋廠商美萬新企業，於24日上午捐贈300雙「天鵝童鞋」，提供中和地區12家公共托育中心幼童，讓孩子們穿上新鞋迎聖誕。

新北市府社會局表示，社會局長李美珍、市議員張維倩及美萬新企業總經理王秋鴻，親自為小朋友穿上新鞋，小朋友開心地踏著步伐，還隨著熟悉的聖誕鈴聲跳起舞來，現場氣氛溫馨又熱鬧。

美萬新企業總經理王秋鴻表示，企業深耕中和多年，自創「天鵝童鞋」品牌，始終堅持台灣手工製鞋工藝，嚴選皮革材質，以一針一線縫製出舒適、耐穿的優質童鞋。此次捐贈自家產品給公托孩子當聖誕禮物，希望孩子們穿著快樂長大。

張維倩議員則表示，做公益不一定要遠渡重洋，把愛心留在在地、取之於社會、用之於社會，同樣能發揮深遠影響。她也分享，五年前響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈童鞋給中和區弱勢孩子，近兩年則將資源擴大至公托中心小朋友，希望透過持續的媒合與陪伴，讓愛與關懷在地方扎根、年年延續。

社會局長李美珍表示，感謝美萬新企業持續以實際行動支持公益，也感謝張維倩議員當起「媒人」，串聯在地企業與社福資源，讓愛心不間斷地走進社區，不僅為孩子帶來節日的喜悅，也為社會注入溫暖正向的力量。

聚傳媒

⭐2025總回顧

議員 中和

延伸閱讀

老人共餐成高齡支柱 新北表揚116處績優據點

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

新北待用餐超過72萬人次受惠 「善的循環」獲社會創新共融獎

「飲水思源、回饋鄉里」挺嘉義偏鄉 張維倩捐款設紀念獎助學金

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

新北市議會今舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」，邀請官方及專家與民眾針對TOD(大眾運輸導向型發展)及社宅議題進行座...

新北跨河煙火交通全攻略 16時起交通管制、多利用大眾運輸

迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起登場，預期吸引大量人潮...

路窄、公車必經路線難施工 新北跨局處助淡水新民街70戶汙水接管

位於新北市淡水區新民街222巷及226巷因沒有汙水下水管道，時常有惡臭問題，讓住戶苦不堪言。且該處區域巷道狹窄，且位處大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。