中和在地美萬新企業 連5年捐童鞋送愛到公托
照片取自新北市政府
市議員張維倩連續5年媒合中和區在地製鞋廠商美萬新企業，於24日上午捐贈300雙「天鵝童鞋」，提供中和地區12家公共托育中心幼童，讓孩子們穿上新鞋迎聖誕。
新北市府社會局表示，社會局長李美珍、市議員張維倩及美萬新企業總經理王秋鴻，親自為小朋友穿上新鞋，小朋友開心地踏著步伐，還隨著熟悉的聖誕鈴聲跳起舞來，現場氣氛溫馨又熱鬧。
美萬新企業總經理王秋鴻表示，企業深耕中和多年，自創「天鵝童鞋」品牌，始終堅持台灣手工製鞋工藝，嚴選皮革材質，以一針一線縫製出舒適、耐穿的優質童鞋。此次捐贈自家產品給公托孩子當聖誕禮物，希望孩子們穿著快樂長大。
張維倩議員則表示，做公益不一定要遠渡重洋，把愛心留在在地、取之於社會、用之於社會，同樣能發揮深遠影響。她也分享，五年前響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈童鞋給中和區弱勢孩子，近兩年則將資源擴大至公托中心小朋友，希望透過持續的媒合與陪伴，讓愛與關懷在地方扎根、年年延續。
社會局長李美珍表示，感謝美萬新企業持續以實際行動支持公益，也感謝張維倩議員當起「媒人」，串聯在地企業與社福資源，讓愛心不間斷地走進社區，不僅為孩子帶來節日的喜悅，也為社會注入溫暖正向的力量。
