打疫苗抽手機筆電倒數計時 新北籲長者速接種

新北市政府鼓勵長者接種流感及新冠疫苗，舉辦好禮抽獎活動進入倒數階段，將於31日截止。近期冷氣團來襲，年末聚會及出國旅遊頻繁，傳播風險升高，呼籲長者儘速接種。

新北市政府衛生局今天下午發布新聞表示，流感及新冠疫苗接種抽獎活動接近尾聲，迄今已抽出440名幸運長者獲得新台幣1000元禮券，期末抽獎將於115年1月7日進行，呼籲長者把握機會，儘速接種抽好禮。最大獎項包含高階手機、高效筆電、按摩椅等多項禮品。

衛生局說，近期冷氣團來襲，加上年末聚會及出國旅遊頻繁，呼吸道傳染病傳播風險升高；尤其長者隨年齡增長免疫功能下降，感染流感或新冠更容易產生重症，造成嚴重肺炎或敗血症等，嚴重時需住院甚至進入加護病房治療，接種疫苗可有效降低重症風險。

此外，衛生局表示，相關研究顯示，同時接種2劑疫苗是安全的，也可減少就診次數、提升便利性，呼籲長者等高風險對象「左流右新」，儘速前往新北市衛生所、合約院所及社區接種站接種。