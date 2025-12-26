快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

打疫苗抽手機筆電倒數計時 新北籲長者速接種

中央社／ 新北26日電

新北市政府鼓勵長者接種流感及新冠疫苗，舉辦好禮抽獎活動進入倒數階段，將於31日截止。近期冷氣團來襲，年末聚會及出國旅遊頻繁，傳播風險升高，呼籲長者儘速接種。

⭐2025總回顧

新北市政府衛生局今天下午發布新聞表示，流感及新冠疫苗接種抽獎活動接近尾聲，迄今已抽出440名幸運長者獲得新台幣1000元禮券，期末抽獎將於115年1月7日進行，呼籲長者把握機會，儘速接種抽好禮。最大獎項包含高階手機、高效筆電、按摩椅等多項禮品。

衛生局說，近期冷氣團來襲，加上年末聚會及出國旅遊頻繁，呼吸道傳染病傳播風險升高；尤其長者隨年齡增長免疫功能下降，感染流感或新冠更容易產生重症，造成嚴重肺炎或敗血症等，嚴重時需住院甚至進入加護病房治療，接種疫苗可有效降低重症風險。

此外，衛生局表示，相關研究顯示，同時接種2劑疫苗是安全的，也可減少就診次數、提升便利性，呼籲長者等高風險對象「左流右新」，儘速前往新北市衛生所、合約院所及社區接種站接種。

衛生局 出國旅遊

延伸閱讀

新北圓夢助學基金20週年 醫師社工助教見證謝恩

新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

男咳嗽持續6天不以為意 流感病情急轉直下靠葉克膜救命

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

新北市議會今舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」，邀請官方及專家與民眾針對TOD(大眾運輸導向型發展)及社宅議題進行座...

新北跨河煙火交通全攻略 16時起交通管制、多利用大眾運輸

迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起登場，預期吸引大量人潮...

路窄、公車必經路線難施工 新北跨局處助淡水新民街70戶汙水接管

位於新北市淡水區新民街222巷及226巷因沒有汙水下水管道，時常有惡臭問題，讓住戶苦不堪言。且該處區域巷道狹窄，且位處大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。