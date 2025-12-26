跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安演練」，北捷強化危安聯合演練分三階段實施，第一階段演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難，二階段由多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等，第三階段則在捷運站外，演練大量傷病患的現場急救、檢傷、後送等應變處理，救災車輛管控。市長蔣萬安視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。 日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影 台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影 台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左三）率領一級主管視察捷運市府站「危安演練」，蔣萬安視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影 日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影 日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練在捷運站外，演練大量傷病患的現場急救、檢傷、後送等應變處理，救災車輛管控。記者許正宏／攝影 日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影 日前台北發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左）視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影