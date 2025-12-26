快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
日前台北發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影
日前台北發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安演練」，北捷強化危安聯合演練分三階段實施，第一階段演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難，二階段由多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等，第三階段則在捷運站外，演練大量傷病患的現場急救、檢傷、後送等應變處理，救災車輛管控。市長蔣萬安視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左三）率領一級主管視察捷運市府站「危安演練」，蔣萬安視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左三）率領一級主管視察捷運市府站「危安演練」，蔣萬安視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練在捷運站外，演練大量傷病患的現場急救、檢傷、後送等應變處理，救災車輛管控。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練在捷運站外，演練大量傷病患的現場急救、檢傷、後送等應變處理，救災車輛管控。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影
日前台北發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左）視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影
日前台北發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左）視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影

⭐2025總回顧

捷運 蔣萬安 病患

延伸閱讀

北捷市府站危安聯合演練 蔣萬安期許持續精進

「雙城論壇」將登場 上海台商：蔣萬安承受多重壓力仍出席主論壇 值得肯定

蔣萬安雙城論壇半天快閃 白營盼借鏡上海這經驗

余家昶1月3日舉辦告別式 蔣萬安今懇請媒體勿做這件事

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

新北市議會今舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」，邀請官方及專家與民眾針對TOD(大眾運輸導向型發展)及社宅議題進行座...

新北跨河煙火交通全攻略 16時起交通管制、多利用大眾運輸

迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起登場，預期吸引大量人潮...

路窄、公車必經路線難施工 新北跨局處助淡水新民街70戶汙水接管

位於新北市淡水區新民街222巷及226巷因沒有汙水下水管道，時常有惡臭問題，讓住戶苦不堪言。且該處區域巷道狹窄，且位處大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。