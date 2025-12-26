快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊。下午1時許演習開始，依照規畫歹徒從捷運站沿路逃亡轉運站，不少民眾停下腳步觀看，直呼逼真，但也有民眾認為演習對於實際發生情況效果有限，還是得加強民眾防範意識，才是重中之重。

⭐2025總回顧

市府轉運站今下午舉行高強度演練，今天早上開始陸續管制，捷運市府站其中一側電扶梯暫停開放，而捷運站也有派員引導民眾走另外一側出口上樓梯，而不少民眾也在管制區周圍觀看演習，下午1時8分演習正式開始，配合捷運進站歹徒進入管制區丟煙霧彈，捷運站內瞬間煙霧瀰漫。

不少剛到站民眾聽到聲響回頭觀看，但因為管制區有用紅龍圍住，大多民眾看得出來是在演習，並未有太多恐慌，而是停下腳步錄影，警方則在不到一分鐘時間到場指揮，並由捷運人員協助疏散，大約下午1時12分周邊民眾手機收到簡訊，消防人員也進場噴射滅火器，而警方與犯人隨後往月台層移動至地面層，並在市府轉運站制伏歹徒。

今天演習市長蔣萬安也到場觀看，現場流程大致順利，不少民眾收到簡訊也直呼演習很逼真，但也有民眾認為，演習皆是在知情的情況下進行，若真的發生狀況，流程不會那麼順利，還是應該從基本扎根，加強台灣人的防範意識，當緊急狀況發生時能尋求自保，將傷害壓制對低，才是重中之重。

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者洪子凱／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者洪子凱／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練。記者許正宏／攝影

蔣萬安 台北捷運 北車隨機攻擊

延伸閱讀

防北捷喋血重演 雲林睽違12年跨年祭嚴格安檢：這些都不能帶

北捷市府站丟汽油彈、無差別攻擊？下午「高強度演練」別恐慌

北門站驚魂！男子拿傘揮舞造成推擠衝突、乘客亂逃 北捷回應了

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

相關新聞

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站...

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑...

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安率領一級主管視察捷運市府站「危安...

新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

新北市議會今舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」，邀請官方及專家與民眾針對TOD(大眾運輸導向型發展)及社宅議題進行座...

新北跨河煙火交通全攻略 16時起交通管制、多利用大眾運輸

迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起登場，預期吸引大量人潮...

路窄、公車必經路線難施工 新北跨局處助淡水新民街70戶汙水接管

位於新北市淡水區新民街222巷及226巷因沒有汙水下水管道，時常有惡臭問題，讓住戶苦不堪言。且該處區域巷道狹窄，且位處大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。