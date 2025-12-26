北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市今下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊。下午1時許演習開始，依照規畫歹徒從捷運站沿路逃亡轉運站，不少民眾停下腳步觀看，直呼逼真，但也有民眾認為演習對於實際發生情況效果有限，還是得加強民眾防範意識，才是重中之重。

市府轉運站今下午舉行高強度演練，今天早上開始陸續管制，捷運市府站其中一側電扶梯暫停開放，而捷運站也有派員引導民眾走另外一側出口上樓梯，而不少民眾也在管制區周圍觀看演習，下午1時8分演習正式開始，配合捷運進站歹徒進入管制區丟煙霧彈，捷運站內瞬間煙霧瀰漫。

不少剛到站民眾聽到聲響回頭觀看，但因為管制區有用紅龍圍住，大多民眾看得出來是在演習，並未有太多恐慌，而是停下腳步錄影，警方則在不到一分鐘時間到場指揮，並由捷運人員協助疏散，大約下午1時12分周邊民眾手機收到簡訊，消防人員也進場噴射滅火器，而警方與犯人隨後往月台層移動至地面層，並在市府轉運站制伏歹徒。