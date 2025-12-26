新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

新北市議會今舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」，邀請官方及專家與民眾針對TOD(大眾運輸導向型發展)及社宅議題進行座談，議員江怡臻表示，將持續爭取新北捷運聯開案社宅量能提升，提供青年、新婚家庭等族群居住，減輕民眾居住壓力。

今日公聽會出席者包括新北市城鄉局長黃國峰、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、社會住宅推動聯盟召集人孫一信等人，另三峽、樹林及鶯歌區等里長也都出席會議。

黃國峰今表示，新北市已完工及規劃興建中社宅有3.5萬戶、包租代管4.1萬戶、租金補貼13.9萬戶，其中，土樹三鶯地區社宅興辦數量有6751戶，未來持續透過都更分回、容積獎勵多元取得社宅，另在TOD回饋及公私協力開發模式上，開發商應回饋TOD增額價金，捐建社宅或折繳代金納入城鄉發展基金，供市府興建社宅。

黃國峰說，目前捷運汐東線於內政部審議中，為強調公益性，城鄉局建議留設一定比例房舍做為出租住宅使用，施工中的三鶯線於償債財務平衡之前提下，保留部分出租使用。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，新北市社會住宅多數由政府直接興建，已累積一定成果，他以美國洛杉磯、韓國首爾等國際大城市為例，國際趨勢正邁向公平性TOD ，主張住宅政策與TOD開發結合，運用包容性分區、容積獎勵等政策工具，引導開發提供可負擔住宅，落實社會公平與環境永續的雙重目標。

江怡臻表示，新北捷運七線齊發、八線規劃，沿線有很多聯開案，包括三鶯線、土城樹林及未來的汐東線等，除了公益回饋設施外，新北市還可以分回許多住宅及商辦，過去就持續爭取擴大捷運聯開案作為青年住宅、社宅，減少青年買房、租屋、通勤壓力，並獲得城鄉局、捷運局允諾會研議。