新北跨河煙火交通全攻略 16時起交通管制、多利用大眾運輸

迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起登場，預期吸引大量人潮參與。新北市政府提醒，活動當日淡水及八里地區，將於下午4點起實施交通管制，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，並可透過線上直播同步欣賞精彩演出。

為確保活動順利進行，12月31日下午4點至晚間11點，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將分時、分區實施交通管制。淡水端中正路二段51巷將禁止汽、機車及自行車進入，並配合人潮狀況進行分流引導；八里端亦將視停車場容量與人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施，請民眾配合現場警義交及工作人員指揮。

在大眾運輸方面，前往位於淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」的民眾，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達。

下午4點至晚間11點，紅26公車將配合交通管制調整，取消雙邊停靠淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心，並於油車口停車場設置臨時下車站，請乘客留意現場告示。淡海輕軌當日也將加密班距，下午3點至6點，約6分鐘一班，晚間6點至11點加密為3至6分鐘一班，以疏運觀賞人潮。

前往八里永續環境教育中心前廣場「星月舞台」的民眾，可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車路線至八里地區；其中紅13、927、928取消水興公（往西）、左岸公園（左岸碼頭）雙邊停靠，並於忠孝路、觀海大道路口改設臨時站點。另淡水、八里兩岸渡船當日將加密航班，約15至20分鐘一班，並延長營運至晚間10點，實際航行情形將視潮汐狀況調整。

活動散場時段，淡水及八里兩端將實施人車分流及單向通行管制，包含部分道路封閉、調撥車道與禁止臨停措施，以維護人潮疏散與行車安全。