快訊

新北跨河煙火交通全攻略 16時起交通管制、多利用大眾運輸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府分享十處最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園，以及八里端的左岸河濱公園等地。圖為往年資料照片。圖／新北市文化局提供
新北市政府分享十處最佳觀賞點,包括淡水端的金色水岸河濱公園,以及八里端的左岸河濱公園等地。圖為往年資料照片。圖／新北市文化局提供

迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起登場，預期吸引大量人潮參與。新北市政府提醒，活動當日淡水八里地區，將於下午4點起實施交通管制，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，並可透過線上直播同步欣賞精彩演出。

⭐2025總回顧

為確保活動順利進行，12月31日下午4點至晚間11點，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將分時、分區實施交通管制。淡水端中正路二段51巷將禁止汽、機車及自行車進入，並配合人潮狀況進行分流引導；八里端亦將視停車場容量與人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施，請民眾配合現場警義交及工作人員指揮。

在大眾運輸方面，前往位於淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」的民眾，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達。

下午4點至晚間11點，紅26公車將配合交通管制調整，取消雙邊停靠淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心，並於油車口停車場設置臨時下車站，請乘客留意現場告示。淡海輕軌當日也將加密班距，下午3點至6點，約6分鐘一班，晚間6點至11點加密為3至6分鐘一班，以疏運觀賞人潮。

前往八里永續環境教育中心前廣場「星月舞台」的民眾，可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車路線至八里地區；其中紅13、927、928取消水興公（往西）、左岸公園（左岸碼頭）雙邊停靠，並於忠孝路、觀海大道路口改設臨時站點。另淡水、八里兩岸渡船當日將加密航班，約15至20分鐘一班，並延長營運至晚間10點，實際航行情形將視潮汐狀況調整。

活動散場時段，淡水及八里兩端將實施人車分流及單向通行管制，包含部分道路封閉、調撥車道與禁止臨停措施，以維護人潮疏散與行車安全。

市府提醒，民眾請勿違規停車或任意跨越交通管制設施，並留意自身及隨行親友安全。本次跨年活動已事前整合警察、消防、捷運、公車及相關單位，加強會場周邊與大眾運輸節點巡查與維安部署，強化人流熱點、轉運節點及散場動線安全維護，確保活動安全。

配合「閃耀新北1314跨河煙火」活動，八里端於12月31日下午4點至晚間11點實施交通管制。圖／新北市政府提供
配合「閃耀新北1314跨河煙火」活動，八里端於12月31日下午4點至晚間11點實施交通管制。圖／新北市政府提供
淡水漁人碼頭周邊於12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」，下午4點起實施分時、分區交通管制。圖／新北市政府提供
淡水漁人碼頭周邊於12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」，下午4點起實施分時、分區交通管制。圖／新北市政府提供
前往淡水星光舞台的民眾，建議搭乘捷運、公車及淡海輕軌，12月31日活動當天，將加密班距並調整部分公車停靠站位。圖／新北市政府提供
前往淡水星光舞台的民眾，建議搭乘捷運、公車及淡海輕軌，12月31日活動當天，將加密班距並調整部分公車停靠站位。圖／新北市政府提供
12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」活動期間，八里端公車配合交通管制調整停靠站位。圖／新北市政府提供
12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」活動期間，八里端公車配合交通管制調整停靠站位。圖／新北市政府提供

漁人碼頭 淡水 八里 淡海輕軌 交通管制 跨年

