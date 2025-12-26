路窄、公車必經路線難施工 新北跨局處助淡水新民街70戶汙水接管

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水區新民街222巷路面汙水工程開挖施工。圖／新北市水利局提供
淡水區新民街222巷路面汙水工程開挖施工。圖／新北市水利局提供

位於新北市淡水區新民街222巷及226巷因沒有汙水下水管道，時常有惡臭問題，讓住戶苦不堪言。且該處區域巷道狹窄，且位處大型公車行經的主要路徑，布設汙水管段施工難度極高，水利局與交通局及公車業者辦理3次會勘，最終達成公車改道共識並順利完工，成功協助70戶住家解決汙水排放問題。

水利局長宋德仁表示，新民街路幅狹小，且鄰近真理大學與新興國小，為避免汙水管佈設與公車動線衝突，並將工程衝擊降至最低，水利局特別採取「避開校園高峰」策略。經3次現勘協調，以影響站點最少為原則，達成5條公車路線改道共識，並選定在今年7月暑假期間進場施工，利用學生放暑假、公車乘車人潮較少的離峰空檔施作，成功在不影響師生通勤的前提下，完成關鍵管網布設。

宋德仁說明，為避免工程導致民眾通勤混亂，水利局於施工前一個月即提前拜訪受影響的里辦公處向里長說明，並請里長協助公告宣導。此外，也在受影響的公車站牌前設置告示，及請公車業者利用車內跑馬燈提醒乘客相關資訊。水利局感謝市民在公車改道期間的體諒，讓新民街222巷及226巷共70戶的汙水接管工程。

住在新民街222巷的林先生說，以前汙水都排到化糞池，不僅常有惡臭的困擾，還需要花不少錢請水肥車來抽肥，這次終於接管順利完成，讓居住環境的品質變好了。

淡水區新民街222巷用戶接管完工後，道路恢復平整。圖／新北市水利局提供
淡水區新民街222巷用戶接管完工後，道路恢復平整。圖／新北市水利局提供

