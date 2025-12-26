快訊

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影
新北市板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影

新北板橋重慶路「定食8」餐廳於12月8日發生氣爆，造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北土木技師公會今天公布初步鑑定結果，認為採取必要的結構補強後，建築物仍能恢復原本耐震能力。

公會表示，本會受託辦理板橋區重慶路8號–10號商業大樓12月8日發生氣爆事件後之「建築物結構安全鑑定」乙事，經當事人完成委託本會之程序後，本會隨即進行各項勘查，測量、採證、紀錄及評估分析工作，迄今已有初步具體成果。

公會列出六點內容，一、針對整體結構安全，參酌內政部頒布「建築物耐震能力詳細評估」方法，本建築物原設計可承受地震之震度為4級至5級強，受氣爆事件損傷2、3樓局部結構後，抗震能力降為原本的96.9%，未來採取必要的結構補強後，建築物仍能恢復原本耐震能力。

二、4 樓（含）以上至9樓多為門扇、窗戶變形或破損，若經修繕後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用。三、3樓於氣爆事故點正上方的樓板，有明顯損壞情形，需經重新修復後才可進出使用；其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。

公會表示，四、2樓於氣爆事故點的RC外牆全數毀損並已拆除，3樓的RC梁與樓板均有明顯開裂損壞，建議該區域需暫時封閉、並修復補強，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。五、1樓多為玻璃門窗毀損，目視檢查並無明顯的結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業。六、地下室多為既有的混凝土構造龜裂或瑕疵，應非屬氣爆事件所致。

