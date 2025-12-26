快訊

捷運隨機攻擊「細胞簡訊」要來了！北市下午高強度演練發送

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
1219無差別攻擊釀死傷，北市今天下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊，市府也會發送細胞簡訊，轉運站半徑0.5公里內民眾都將收到演習簡訊。記者林佳彣／攝影
1219無差別攻擊釀死傷，北市今天下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊，市府也會發送細胞簡訊，轉運站半徑0.5公里內民眾都將收到演習簡訊。

⭐2025總回顧

北市府將於114年12月26日13時辦理捷運危安事件實兵演練，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，本次演練結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，只要位於市府轉運站半徑0.5公里內民眾，手機都會收到簡訊，內容如下：

中文：［演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。臺北市政府1999

英文：［Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Taipei City Hall Station.Remain calm and follow on-site instructions.Leave the area immediately. Taipei City Government 1999

1219無差別攻擊釀死傷，北市今天下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊，市府也會發送細胞簡訊，轉運站半徑0.5公里內民眾都將收到演習簡訊。記者林佳彣／攝影
