土城社區階梯裂縫 新北捷運願協助改善

捷運三鶯線預計年底前完工，近日土城中央路四段一處社區入口處出現龜裂，階梯縫隙變大，住戶懷疑是地層下陷，且社區位處低窪處，擔憂未來下大雨恐灌入地下室。新北捷運局回應，據調閱相關監測紀錄，研判非捷運工程施工所致，將與管委會討論協助安排改善。

新北市議員林金結日前接獲社區陳情指出，土城中央路四段鄰近三鶯線媽祖田站附近的社區，入口處出現裂痕，階梯縫隙愈來愈大。社區陳姓主委說，社區建物已30年，3年前聯外道路因捷運施作曾塌陷，捷運局已填平灌漿，但近期社區入口階梯出現裂縫，若持續下陷建物可能受影響。

陳姓主委表示，目前社區地勢低，若未來下起豪雨，擔憂水都會灌到社區地下室，造成不可恢復的傷害，希望捷運局協助施作相關排水設施，確保社區安全。

新北捷運局指出，經調閱相關監測紀錄研判，應非捷運工程施工影響所致，但考量工程已進入復舊階段，且工區鄰近社區，後續將主動接洽社區管委會說明，並協助安排後續改善，維護社區住戶通行及出入安全。

林金結指出，過去該社區都未發生類似情形，自從捷運工程施作後，每天重型機具進出，問題慢慢浮現，近日將安排工程與公務單位到場會勘，釐清原因及因應作為，確保周邊住戶安全與權益。