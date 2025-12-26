聽新聞
雙北逾6成站牌沒候車亭 鼓勵民間認養

聯合報／ 記者邱書昱葉德正／連線報導
台北市每年逐步汰換和新建14座候車亭，但民眾陳情玻璃式候車亭很悶熱。記者邱書昱／攝影
台北市每年逐步汰換和新建14座候車亭，但民眾陳情玻璃式候車亭很悶熱。記者邱書昱／攝影

雙北有9117個公車站點，卻只有3145座候車亭，6成5以上的站點候車須忍受日曬雨淋，也有民眾抱怨候車亭頂板採玻璃帷幕更悶熱，影響搭乘意願。北市目標每年逐步汰換和新建14座候車亭、新北則是80座，雙北都鼓勵民間企業認養，納入綠化降溫設計。

北市公車站計3401站，已設候車亭1455站，有些站點人行道寬度不足或已有騎樓，有1946站未設候車亭，公運處持續依人行道拓寬工程，同步整修和新建候車亭。

其中112座候車亭採玻璃帷幕，議員詹為元說，民眾陳情南京東路、南京三民路口的長廊式候車亭屋頂採玻璃帷幕，候車時溫度明顯偏高、日曬嚴重，與仁愛路建國路口的一般制式候車亭相比，遮蔭效果不足，建議市府可以參考外國，例如韓國發展智慧候車亭，結合空調、噴霧等降溫設施。

陳姓乘客表示，玻璃候車亭的面積較大，的確夠有效阻擋下雨，不過夏天濕熱，加上公車進站排放廢氣，感覺差。

公運處說，玻璃候車亭的亭內較亭外低3到5度，PVB膜可隔離紫外線，抗紫外線係數達99%，可有效降低日照直射、減少光線穿透，與頂板材質為鋼板候車亭溫度相近；將持續鼓勵民間捐贈或認養候車亭，並納入綠化降溫設計，提升民眾候車舒適度。

新北共有5716座公車站牌，其中有3080智慧站牌，候車亭有1690座。議員陳乃瑜曾接獲包括新店溪頭、新店站及石碇八分寮、石碇高中等站點因缺乏遮蔽，乘客狼狽等車，事後加裝隔板等才改善。

新北交通局指出，為加速候車亭興建，新北鼓勵民間企業、社團捐贈或認養維護候車亭，公私合力，提升公車候車品質及舒適度，目前新建案也多和市府洽詢，打造屬於社區大樓的特色候車亭。

