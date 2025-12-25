快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

三峽清潔隊場區竟遭非法闖入接力丟棄廢棄物

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

23日凌晨1點50分新北市府環保局的巡邏保全發現有民眾非法入侵三峽區清潔隊隆恩街隊部丟棄大量廢棄物，隨即報警並通知清潔隊稽查人員，當場將兩名非法入侵人員帶至警察局做筆錄。環保局稽查科重案組於23日一早抵達現場執行破袋稽查，發現裝潢廢棄物外，大多屬家戶垃圾，懷疑有非法收運廢棄物行為，環保局除針對民眾非法入侵的行為提告外，亦依廢棄物清理法移送偵辦。

環保局表示，三峽區清潔隊為了便民，於隆恩街隊部設置垃圾收運定點，現場放置垃圾子車，民眾可在上午8點至下午5點開放時間內交付一般垃圾及應回收廢棄物，非開放時間不得任意棄置廢棄物。23日凌晨保全人員巡邏時發現有2人將車上多包廢棄物，透過接力翻過矮牆及大門，丟棄在場內的子車及垃圾車上，保全隨即報警，警察到場時仍持續丟棄中，因此當下立即將2人帶回北大派出所偵辦。

環保局表示，爲釐清本案細節，立即於23日上午派員進行破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，部分廢棄物甚至使用專用垃圾袋掩人耳目，破袋發現該批垃圾包含裝潢廢棄物以及家戶垃圾。環保局現正查證中，本案未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已依廢棄物清理法第41條及第46條規定移請檢調機關偵辦，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣一千五百萬元以下罰金；另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依刑法306條提告，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

聚傳媒

⭐2025總回顧

廢棄物 環保局

延伸閱讀

高雄凹子底公園學生垂釣作弄魚隻 環保局將開罰

不給豬吃了！北市廚餘新制元旦上路 「統統倒一桶」

未具資格卻清運廢棄物 嘉檢起訴2非法業者

環保局外包駕駛涉收賄清廢棄物 嘉檢依貪污起訴

相關新聞

等公車不怕日曬雨淋 北市：每年汰換更新14座候車亭

為了方便民眾等公車時，可以有避雨、遮陽的地區，北市陸續增建候車亭，公運處說，每年都會汰換或新建14座候車亭，同時也依照人...

三鶯線噪音擾三峽國中 江怡臻力促隔音牆應增高至3.8米

捷運三鶯線試車帶來噪音與震動困擾，影響沿線學校安寧。新北市議員江怡臻本周再次前往三峽國中會勘，親自進入鄰近高架段的7年級...

新北捷運跨年42小時不打烊 淡海輕軌加發班次

新北捷運今天宣布，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線31日起連續營運42小時；淡海輕軌31日下午將加發班次，提升前往漁人碼頭運能...

新北加速公車候車亭興建 開放企業民間認養

近日陰雨綿綿，公車族最怕雨中或豔陽底下等公車，新北市全市公車候車亭受限於人行道寬度與空間不足等問題，目前有1690座，比...

愈等愈熱... 玻璃公車亭太曬 北市議員推「這幾項」改善

台北市部分公車候車亭採用玻璃帷幕，遭民眾認為烈日照射下更加曝曬，目前北市有112座類似候車亭。北市議員詹為元建議，採國外...

台北美化候車亭停滯 議員批敷衍、觀光價值近零

台北市美化候車亭，但議員張斯綱指出，2016年設了18座後就「原地踏步」，9年未見創新，部分候車亭號稱特色，其實「美學」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。