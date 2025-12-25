等公車不怕日曬雨淋 北市：每年汰換更新14座候車亭
為了方便民眾等公車時，可以有避雨、遮陽的地區，北市陸續增建候車亭，公運處說，每年都會汰換或新建14座候車亭，同時也依照人行道拓寬工程，啟動逐步整修。
⭐2025總回顧
北市公運處智慧運輸科長張耿禎說，台北市幾乎都有設置公車候車亭，同時每年逐步汰換和新建14座候車亭，並依照人行道拓寬工程，一起將公車候車亭整修。另外，針對玻璃式候車亭，他也說，會持續增建。
張耿禎說，現在的玻璃式候車亭隔熱效果還是和鋼板相同，主要是玻璃會有透光，但是PVB膜可隔離紫外線，抗紫外線係數達99%，可有效降低日照直射、減少光線穿透，溫度實測沒有差別。
根據統計，目前北市公車站位計3401站，已設置候車亭1455站，未設置候車亭1946站，持續會配合人行道拓寬，辦理會勘設置候車亭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言