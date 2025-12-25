三鶯線噪音擾三峽國中 江怡臻力促隔音牆應增高至3.8米

捷運三鶯線試車帶來噪音與震動困擾，影響沿線學校安寧。新北市議員江怡臻本周再次前往三峽國中會勘，親自進入鄰近高架段的7年級教室「隨堂聽課」一堂。她認為，現行三峽國中周邊僅設有1公尺高的隔音牆，效果顯然不足，應比照鄰近的台北大學宿舍區規格，至少改建為3.8公尺單弧形或更高的隔音牆，才能有效阻絕噪音擴散，減少後對學生課堂影響。

江怡臻表示，為精準掌握噪音影響，她選擇距離捷運高架最近的班級，與學生一起上課。在短短45分鐘的課堂中，捷運試車列車來回經過十多次，干擾頻率極高。車還沒到，就先聽到尖銳的高頻聲；車子經過當下，更伴隨明顯的低頻噪音與震動。

江怡臻表示，噪音迫使老師必須調大麥克風音量才能壓過聲響，學生的專注力也頻頻被打斷，改善工程刻不容緩。而現行三峽國中周邊僅設有1公尺高的隔音牆，效果顯然不足，應比照鄰近的台北大學宿舍區規格，至少改建為3.8公尺單弧形或更高的隔音牆，透過加高牆面與弧形設計，有效阻絕噪音擴散，減少通車後對學生課堂的影響。

另針對三鶯線全線的噪音防制，市府應以土城頂埔、媽祖田、北大特區以及鶯歌等路段全面檢視強化尤其針對道路狹窄、轉彎處及噪音敏感區域，捷運局應在試車階段就積極研議對策。

江怡臻強調，目前各個量測點的數據正在蒐集中，捷運局不能只看數據是否合規，更必須考量居民與學校的實際感受。自己也將持續監督，確保三鶯線在帶來交通便利的同時，也能兼顧沿線居民的生活品質，打造真正宜居的捷運建設。

新北捷運局表示，列車行駛時產生的聲音來源，主要是測試期間因突發的緊急煞車導致列車車輪失去真圓度，行駛時才會出現異音，目前所有上線測試的列車車輪都已經研磨、調整完成，大幅降低行駛時的聲音。

三鶯線契約降噪標準是比法規標準再降5分貝來規畫，學校周邊比法規再低10分貝，而阻擋聲音的方式，除了隔音牆外、還有降低車輪與軌道間的磨合、列車速度等等，方法多面性。

捷運局說，將因應各地不同情況而積極調整，尤其針對道路狹小路段、轉彎路段及噪音敏感區域如學校周邊等，會進一步研議，針對議員的建議會納入評估參考，也會成立專案小組，針對個案進行訪視並深度了解。