議員稱公車亭屋頂遮蔭不足 北市研議綠化降溫

北市議員發現部分公車候車亭屋頂為玻璃帷幕材質，造成日曬嚴重，遮蔭效果不足，導致搭車民眾體感溫度高。公運處今天表示，研議規劃納入綠化降溫設計，提升民眾候車舒適度。

國民黨台北市議員詹為元以質詢資料表示，接獲陳情，南京東路的南京三民路口公車候車亭，因屋頂採玻璃帷幕材質，日曬嚴重，與仁愛路建國路口設置的一般制式候車亭相比，遮蔭效果不足。

他詢問北市府公共運輸處後得知，南京三民路口設置為長廊式候車亭，屋頂使用夾膜強化玻璃，可阻隔紫外線，仁愛路設置為一般制式候車亭，以鋼板作為頂板結構。

詹為元表示，公運處對候車亭屋頂設置都有考量耐候性與視覺通透性，卻未提出具體量化指標或設計規範，顯示建置候車亭時缺乏統一類型及標準。

他說，市府在2016年起新闢長廊式候車亭，盼提供較佳遮風避雨效果與更大的候車空間，但因近期極端高溫成常態，原本設計若已造成民眾使用不便，市府應檢討調整，建議可更換頂板材質、增加隔熱、遮蔭設計。

詹為元表示，北市府應提供降溫與綠化等硬體設施改善候車亭遮蔭效果，這樣除可提升公共運輸服務品質及增加民眾搭乘意願，更能讓市府邁向淨零碳排與永續城市的目標。

公運處回應，北市公車站共3401站，設候車亭有1455站，未設有1946站，未設候車亭原因是考量人行道寬度不足或已設有騎樓，將持續配合人行道拓寬工程，適時辦理會勘設候車亭。

公運處表示，針對長廊式候車亭雨庇是使用膠合夾膜強化玻璃，中間PVB膜可隔離紫外線，能有效降低日照直射。

公運處提到，經現場實測，此候車亭的頂板為膠合夾膜強化玻璃，亭內較亭外溫度少約3至5度；如頂板為鋼板候車亭，亭內較亭外低約3度，顯示膠合夾膜強化玻璃防曬效果與鋼板材質候車亭相近。

公運處表示，針對議員建議，北市已訂候車亭捐贈認養要點，將持續鼓勵民間企業或單位捐贈或認養候車亭，並納入綠化降溫設計，盼可提升民眾候車舒適度。