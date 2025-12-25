快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

學客語拿獎勵 新北通過認證最高領新台幣4000元

中央社／ 新北25日電

為提升學習客語意願並促進語言傳承，新北市府今天表示，設籍新北並參加115年度客語能力認證考試合格者，依通過級別核發獎勵金，最高可領新台幣4000元，盼強化客語使用與發展。

⭐2025總回顧

市政府表示，為鼓勵市民投入學習客語，依據「新北市115年客語能力認證通過獎助金計畫」，只要設籍新北市並通過各級認證，就可申請獎勵金，以實際誘因支持語言扎根傳承。

依獎勵標準，通過基礎級認證者可獲新台幣500元；初級認證者可獲新台幣1000元；中級認證可獲新台幣2000元；中高級認證可獲新台幣3000元；通過高級認證者則可獲新台幣4000元。

市府客家事務局說，語言教育為文化永續關鍵，客語是台灣重要的文化資產之一，鼓勵不同年齡層市民報考認證，不僅能提升語言能力，也有助於家庭與社區日常使用。

客家局表示，除啟用新北市立圖書館「客家閱讀專區」，邁向永續語言發展新階段，也持續強化校園推廣客語力道，從幼兒園至青少年，協助學校推動客語教學、語言營、親子共學與文化體驗活動。

另外，也會適時開辦客語能力初級認證加強班免費課程，提供市民學習。有意報考的市民可留意客家委員會公告之115年度客語能力認證報名期程與測驗資訊。

客家事務局長劉冠吟表示，新北雖不是「客語為通行語地區」，卻數度獲客委會「通行語評核佳等」肯定。她希望在都會區打造能學語言、讀文化，並有族群認同與多元族群融合共好的環境。

延伸閱讀

新北捷運跨年42小時不打烊 淡海輕軌加發班次

新北割頸案2周年…葉元之提「安心上學」專法 轉介校園小霸王

振永來台拍片！中文台詞神斷句曖昧氛圍拉滿　宋柏緯教他喊「爽」

小橘貓受困排水溝失溫險死 新北動保員救援治療幫找新家

相關新聞

等公車不怕日曬雨淋 北市：每年汰換更新14座候車亭

為了方便民眾等公車時，可以有避雨、遮陽的地區，北市陸續增建候車亭，公運處說，每年都會汰換或新建14座候車亭，同時也依照人...

三鶯線噪音擾三峽國中 江怡臻力促隔音牆應增高至3.8米

捷運三鶯線試車帶來噪音與震動困擾，影響沿線學校安寧。新北市議員江怡臻本周再次前往三峽國中會勘，親自進入鄰近高架段的7年級...

新北捷運跨年42小時不打烊 淡海輕軌加發班次

新北捷運今天宣布，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線31日起連續營運42小時；淡海輕軌31日下午將加發班次，提升前往漁人碼頭運能...

新北加速公車候車亭興建 開放企業民間認養

近日陰雨綿綿，公車族最怕雨中或豔陽底下等公車，新北市全市公車候車亭受限於人行道寬度與空間不足等問題，目前有1690座，比...

愈等愈熱... 玻璃公車亭太曬 北市議員推「這幾項」改善

台北市部分公車候車亭採用玻璃帷幕，遭民眾認為烈日照射下更加曝曬，目前北市有112座類似候車亭。北市議員詹為元建議，採國外...

台北美化候車亭停滯 議員批敷衍、觀光價值近零

台北市美化候車亭，但議員張斯綱指出，2016年設了18座後就「原地踏步」，9年未見創新，部分候車亭號稱特色，其實「美學」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。