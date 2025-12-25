學客語拿獎勵 新北通過認證最高領新台幣4000元

為提升學習客語意願並促進語言傳承，新北市府今天表示，設籍新北並參加115年度客語能力認證考試合格者，依通過級別核發獎勵金，最高可領新台幣4000元，盼強化客語使用與發展。

市政府表示，為鼓勵市民投入學習客語，依據「新北市115年客語能力認證通過獎助金計畫」，只要設籍新北市並通過各級認證，就可申請獎勵金，以實際誘因支持語言扎根傳承。

依獎勵標準，通過基礎級認證者可獲新台幣500元；初級認證者可獲新台幣1000元；中級認證可獲新台幣2000元；中高級認證可獲新台幣3000元；通過高級認證者則可獲新台幣4000元。

市府客家事務局說，語言教育為文化永續關鍵，客語是台灣重要的文化資產之一，鼓勵不同年齡層市民報考認證，不僅能提升語言能力，也有助於家庭與社區日常使用。

客家局表示，除啟用新北市立圖書館「客家閱讀專區」，邁向永續語言發展新階段，也持續強化校園推廣客語力道，從幼兒園至青少年，協助學校推動客語教學、語言營、親子共學與文化體驗活動。

另外，也會適時開辦客語能力初級認證加強班免費課程，提供市民學習。有意報考的市民可留意客家委員會公告之115年度客語能力認證報名期程與測驗資訊。

客家事務局長劉冠吟表示，新北雖不是「客語為通行語地區」，卻數度獲客委會「通行語評核佳等」肯定。她希望在都會區打造能學語言、讀文化，並有族群認同與多元族群融合共好的環境。