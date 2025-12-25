快訊

新北加速公車候車亭興建 開放企業民間認養

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雨天等公車，若有候車亭舒適許多。記者葉德正／攝影
近日陰雨綿綿，公車族最怕雨中或豔陽底下等公車，新北市全市公車候車亭受限於人行道寬度與空間不足等問題，目前有1690座，比例偏低，新北市交通局表示，市府每年計畫汰換或新建80座公車亭為目標，市府也在2023年推動企業認養，盼能在2027年突破1800座，打造更友善候車環境。

無論是炎炎夏日，或是近日冬雨綿綿，不少乘客在戶外等公車都相當煎熬，新北市議員陳乃瑜就曾接獲包括，新店溪頭、新店站及石碇八分寮、石碇高中等站點都曾因缺乏遮蔽，外面下雨裡頭也下雨，事後經過加裝隔板等方式，才陸續改善。

新北市交通局統計，新北市目前共計有5716座公車站牌，其中有3080智慧站牌，而公車候車亭則有1690座。

交通局運輸管理科長林詩欽說，候車亭至少要寬1.5米以上才能達到預期的遮雨和遮陽效果，但有不少地點因人行道寬度或空間不足可能影響車輛進出等因素難以建置，不過每年市府都會持續到場檢討會勘，逐步興建。

為加速候車亭興建，新北市府也在2023年推出「新北市公車候車亭捐贈或認養作業要點」，鼓勵民間企業、社團捐贈或認養維護候車亭，公私合力，提升公車候車品質及舒適度。林詩欽說，大部分會來跟市府洽詢的，大多是新建案成立，希望公私合作，打造屬於社區的特色公車亭。

交通局指出，有意捐贈或認養候車亭的企業、社團，除檢附認養申請書，填具欲認養的公車站名及站址，並提出美化、設置裝置藝術等預期成果、效益及維護清潔計畫等，通過審核後，即可進行認養計畫，認養期為1至3年。

據交通局資料，目前包括「新北市政府新府路站」、「捷運府中站」已有市府文化局、新北市文化基金會、康舒科技公司等跨單位的協力認養，以新月橋與車站為發想打造的特色公車亭，另近期也有東森購物等業者加入行列。

新北市府旁公車亭，就是由企業與市府合力認養打造。記者葉德正／攝影
新北市府旁公車亭，就是由企業與市府合力認養打造。記者葉德正／攝影

