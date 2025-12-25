快訊

愈等愈熱... 玻璃公車亭太曬 北市議員推「這幾項」改善

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
採用類似玻璃式候車亭，北市僅有112座。記者邱書昱／攝影
採用類似玻璃式候車亭，北市僅有112座。記者邱書昱／攝影

台北市部分公車候車亭採用玻璃帷幕，遭民眾認為烈日照射下更加曝曬，目前北市有112座類似候車亭。北市議員詹為元建議，採國外作法或加強調整。公運處表示，持續鼓勵民間企業或單位認養，採納相關綠化降溫設計。

⭐2025總回顧

仁愛路建國路口的公車候車亭，採用玻璃帷幕方式，曾有民眾批評烈日照射之下，候車亭溫度的狀況。北市議員詹為元說，經查北市有112座類似候車亭，雖然公運處稱可阻隔99％紫外線，但未考量民眾體感，呼籲市府重新調整或評估改善。

北市設置1807座公車候車亭，其中一般式候車亭1695座，長廊式候車亭112座。詹為元表示，接到民眾陳情反映，南京東路、南京三民路口的長廊式候車亭，因為屋頂採玻璃帷幕材質，候車時體感溫度明顯偏高、日曬嚴重，與仁愛路建國路口的一般制式候車亭相比，遮蔭效果明顯不足。

他說，經公運處了解，南京東路所設置者為「長廊式候車亭」，屋頂使用 8mm＋8mm 膠合夾膜強化玻璃，中間PVB膜雖可阻隔 99%紫外線；而仁愛路所設置者為一般制式候車亭，主要以鋼板作為頂板結構。

他說，雖然數據皆有阻絕陽光效果，但民眾也多次反映玻璃帷幕確實較為炎熱。建議市府可以參考國外綠設計，或韓國則發展智慧候車亭，結合空調、噴霧等降溫設施，甚至青年局辦理公共政策創意提案中，提到的液態樹（LIQUID 3）技術，結合企業認養機制去推動。

陳姓民眾表示，玻璃候車亭的面積較大，確實能夠有效阻擋下雨，不過也因為如此，夏天時候濕熱，加上公車進站後排放廢氣，多少就會滯留在空間。「像前幾天台北有出太陽，或多或少感覺到微熱的感覺。」

公運處說，經過實測，頂板材質為膠合夾膜強化玻璃、長廊式候車亭，亭內較亭外低3到5度；頂板材質為鋼板候車亭，亭內較亭外低3度，顯示膠合夾膜強化玻璃防曬效果與鋼板材質候車亭相近。

公運處也補充，針對建議參考國外特殊功能候車亭及結合企業認養部分，訂有候車亭捐贈認養要點，將持續鼓勵民間企業或相關單位捐贈或認養候車亭，並可納入相關綠化降溫設計，以提升民眾候車舒適度。

另外，公運處也統計，目前北市公車站位計3401站，已設置候車亭1455站，未設置候車亭1946站，未設置原因為人行道寬度不足或已有騎樓，因此會持續配合人行道拓寬，適時辦理會勘設置候車亭。

公運處表示，頂板材質為膠合夾膜強化玻璃、長廊式候車亭，亭內較亭外低3到5度。記者邱書昱／攝影
公運處表示，頂板材質為膠合夾膜強化玻璃、長廊式候車亭，亭內較亭外低3到5度。記者邱書昱／攝影

