台北美化候車亭停滯 議員批敷衍、觀光價值近零

台北市美化候車亭，但議員張斯綱指出，2016年設了18座後就「原地踏步」，9年未見創新，部分候車亭號稱特色，其實「美學」慘輸其他縣市，市府應啟動特色候車亭推動計畫。對此，北市公運處表示，將跨部門合作、引進民間企業參與設置特色候車亭。

張斯綱說，台北市是首都與國際觀光城市，全市有1809座公車候車亭，但缺乏立體感與視覺衝擊，相較於基隆、台中、屏東等縣市的創意實體造型，台北市顯得敷衍且原地踏步。他舉例，所謂的「原住民意象候車亭」大多僅將原住民圖騰輸出後貼在廣告燈箱位置，缺乏文化深度，無法成為打卡熱點，觀光價值幾近於零。

其他縣市不少特色公車候車亭的成功案例，例如基隆市擁有飛機艙、美式熱狗攤、行動郵車等立體造型候車亭；新北市有結合幾米繪本與翻書造型，打造藝術打卡點；台中市推出國家歌劇院迷你版、積木、瓢蟲等創意設計，並結合智慧化服務；屏東縣融入飯湯、巧克力、鳳梨等在地產業特色，頗具文化深度與識別度。

張斯綱指出，為了讓台北成為有溫度、有文化的城市，市府應成立跨局處小組，啟動特色候車亭推動計畫，也可選擇士林、北投做示範區域，也可導入公私協力，由企業認養部分，降低財政負擔。

北市公運處指出，將計畫參考其他縣市成功案例，以跨部門合作、引進民間企業參與方式，設置特色候車亭。跨局處部分，規畫與都發局、北捷在木柵公園、頂好市場設置特色候車亭；另配合捷運萬大線復舊，在捷運萬大線站位周邊設置融入在地意象之特色候車亭。