新北捷運跨年夜營運42小時不打烊 強化維安防護

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
迎接「閃耀新北1314 跨河煙火」，新北捷運跨年夜營運42小時。圖／新北捷運公司提供
跨年將至，加上北捷隨機攻擊效應，各縣市捷運不敢鬆懈。新北市「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動，預期將湧現大量人潮。新北捷運公司今天表示，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將從31日起連續營運42小時不打烊，除強化運能調度外，針對近期社會治安事件，今天凌晨也在大坪林站完成「114年度環狀線多重災害模擬演練」，全力守護乘客安全。

新北捷運公司表示，為配合跨年煙火施放及散場疏運，淡海輕軌將於31日採取分階段營運模式調整，下午3時至5時，將加發藍海線班次以提升前往漁人碼頭運能；下午5時至晚間11時重點疏運時段，濱海沙崙站(V09) 至崁頂站 (V11) 區間改以公車接駁服務，以利列車調度使用，接駁車班距約5至8分鐘。

進入跨年深夜至元旦清晨（零時到6時），淡海輕軌全線與安坑輕軌均維持30分鐘一班車；環狀線也配合通宵運行，深夜11時至凌晨1時班距約12分鐘，凌晨1時至清晨6時班距約15分鐘，確保參與跨年活動的民眾能順利返程。

除運能調度，針對大眾運輸系統的安全防護，新北捷運公司於今天凌晨在大坪林站完成「114年度環狀線多重災害模擬演練」。本次演練模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈的極端危安情境。演練重點在於驗證行控中心緊急應變機制、警消單位的迅速支援，以及「旅客互助自主防衛」的落實，測試在第一時間運用車廂內配備的「盾甲包」、「防割手套」及「滅火器」防衛，成功爭取避難時間。

新北捷運強調，透過與警察局新店分局、交通警察大隊、消防局及台北捷運公司等單位的跨界聯防，築起堅實的安全防護網，不容許任何破壞行車安全的行為。

新北捷運提醒，跨年期間人潮眾多，請旅客搭乘時留意周遭狀況，若發現異常人事物，請立即使用車廂對講機通報或通知站務人員。新北捷運將持續以嚴謹的態度與完善的準備，提供旅客安心、安全的乘車環境。

新北捷運今天凌晨在大坪林站完成「114年度環狀線多重災害模擬演練」，圖為演練畫面。圖／新北捷運公司提供
