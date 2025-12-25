三鶯線將完工...土城社區裂大縫 質疑工程鄰損盼助修復

捷運三鶯線預計今年底前完工，不過土城中央路四段的一處社區近期卻發現，周邊疑似出現地層下陷，入口處出現龜裂，階梯縫隙愈來愈大，且社區位處相對低窪處，擔憂未來下大雨，水恐灌入地下室。新北捷運局指出，根據調閱相關監測紀錄，研判應非捷運工程施工影響所致，考量工程進入復舊階段，後續將主動接洽社區管委會說明相關情形，並秉持敦親睦鄰原則，協助安排後續改善事宜。

新北市議員林金結日前接獲社區陳情指出，位於土城中央路四段鄰近未來三鶯線媽祖田站附近的社區，入口處出現不少裂痕，階梯縫隙也有愈來愈大的趨勢。

社區陳姓主委指出，社區在這邊已經約有30年，聯外道路在3年前左右捷運工程施作期間就曾經塌陷，當時捷運局有來協助填平灌漿，但近期他們發現入口的階梯開始出現裂縫，且有愈來愈大的趨勢，擔憂若持續下陷，建物結構可能會受到影響。

陳姓主委說，目前社區這一側地勢較工程端低，若未來下起豪雨，擔憂水都會灌到社區地下室，造成不可恢復的傷害，希望捷運局能夠協助施作相關排水設施，確保社區安全。

新北捷運局指出，有關土城區中央路四段住戶反映的鄰損議題，經過調閱相關監測紀錄研判，應非捷運工程施工影響所致。

不過捷運局表示，考量工程已進入復舊階段，且工區鄰近該社區，後續將主動接洽社區管委會說明相關情形，並秉持敦親睦鄰原則，協助安排後續改善事宜，以維護社區住戶通行及出入安全。