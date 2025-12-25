「演唱會經濟」輸了？ 台北市旅宿業收入、住宿人次皆六都第一

演唱會經濟漸成施政指標之一，台北市長蔣萬安「台北隊」就職3周年，根據交通部觀光署數據，114年台北國外旅客數穩居六都第一，旅宿業平均住用率、住宿餐飲產值皆為六都第一，北市觀傳局指出，台北市展現國內外旅客首選觀光的堅強實力。

觀傳局指出，台北市114年結合國際知名IP打造多層次體驗，擴大活動聲量與觀光效益。數度經CNN評為全球十大跨年晚會的「台北最High新年城」，這次攜手PEANUTS™漫畫家族，在台北市政府東南廣場設置6座史努比及其兄弟姊妹的大型氣偶，明年2026台北燈節，將首度創新以雙IP、雙展區呈現，為城市節慶注入亮點。

觀傳局表示，隨著大巨蛋的啟用，演唱會成為風潮，觀傳局表示，至今年11月，台北市舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造約94.5億元觀光產值。

根據交通部觀光署數據推估，114年至9月止，來台國外旅客達605萬7907人次，其中有514萬134人次造訪台北，穩居六都之首；北市旅宿業收入達476億元、住宿人次約1099萬人次、平均住用率66.41%，皆列六都第一。

觀傳局也指出，今年各項觀光成果顯示，台北城市魅力顯著升溫，活動規模、旅遊數據或國際表現皆穩健成長；展望明年，多家國際知名品牌旅宿業者將陸續進駐，包括凱悅集團旗下Andaz 安達仕酒店與Park Hyatt 柏悅酒店落腳信義區，台北大巨蛋旁洲際酒店，以及元利建設與Four Seasons四季酒店打造的豪華大型旅館將在明年完工，顯見業界高度看好臺北觀光前景。