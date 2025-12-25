北捷事件人心不安 天主教嘉義主教座堂平安夜彌撒吸引民眾

昨晚天主教及基督教慶祝耶穌基督誕生平安夜，舉行禮儀祭典，天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，彌撒前先舉行聖嬰遊行，除教友參加還有許多非教友民眾參與，感受耶穌基督誕生帶給世人平安喜樂，氣氛神聖祥和。

最近發生北捷隨機砍人事件，加上政局動盪、地震、俄烏戰爭、兩岸對峙關係緊張，引起人心不安，宗教信仰平安喜樂，是大家最需要的祝福，浦英雄帶領神父修女及教友們，為世界兩岸和平、社會安定祥和祈禱。基督徒、國民黨不分區立委林倩綺也來參加，彌撒祭典及聖樂，讓人感受平安喜樂氣氛。浦英雄彌撒證道，以聖母瑪利亞與若瑟信德旅程，帶領信眾深入體會耶誕夜救贖意義。他指出，天主計畫往往超越人的理解，

當瑪利利亞因天主揀選未婚受孕，依照當時社會規範可能面臨羞辱、排擠甚至危險。然而，天使夢中向若瑟說話，要他「不要害怕」，因為瑪利亞所懷的是默西亞。若瑟以謙卑信德回應天主旨意，勇敢承擔守護瑪利亞與耶穌責任，讓救恩得以在沉默中展開。聖家從納匝肋出發，徒步或牽驢馬前往白冷城，一路艱辛，最終只能在簡陋馬槽迎接新生命。浦英雄強調，正是這樣貧窮、柔弱卻充滿愛的降生方式，最能撼動人心，也讓人看見真正的愛，從來不是權勢與排場，而是願意為對方承擔一切。