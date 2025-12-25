聽新聞
聖誕夜溫馨一幕！教會孩童至中山分局唱歌、送卡片加油

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
來自教會的小孩昨天聖誕夜至中山警分局送上手繪卡片。圖／民眾提供
來自教會的小孩昨天聖誕夜至中山警分局送上手繪卡片。圖／民眾提供

1219隨機攻擊事件發生後，北市中山警分局因張文在犯案前曾在中山區涉及連續縱火行為，外界質疑警方當時未能及早鎖定犯嫌，儘管警方接獲通報皆依程序到場處理，並強調「警察不是神，仍需要時間偵辦」，事後也召開記者會對外說明，不過仍持續受到外界持放大鏡檢視，部分基層警力士氣受到影響。

昨天適逢平安夜，晚間8時許，中山警分局出現溫馨一幕，一群來自教會的孩童，在大人陪同下走進分局，親手將餅乾手繪彩色卡片送到警察同仁手中，卡片上寫著「Thank you for protecting us, Merry Christmas」、「Thank you for helping us」等感謝字句，並署上孩童們的英文名字，表達對警察的支持與祝福，更在大門口唱起聖誕快樂歌。

除了卡片，現場還送了一束鮮花，卡片上寫著「辛苦了，警察同仁，事件的發生，士氣下落，期盼良好的生活與治安，說一聲辛苦與加油」，為近期承受高度壓力的基層員警帶來溫暖。

有中山警分局員警表示，看到孩子們的祝福，內心默默感受到一股支持的力量，也有員警直言，「看到這些卡片，這幾天的辛苦好像都值得了」。

