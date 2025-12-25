新北新板雙子星 連17年蟬聯地王

新北市115年度公告土地現值及公告地價出爐，位於新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，以每平方公尺公告土地現值81萬元、公告地價16.2萬元，換算每坪約267.8萬元及53.6萬元，連17年蟬聯新北地王。

地政局指出，新北最低價土地位於烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培及福山段等保安保護區，115年公告土地現值每平方公尺160元、公告地價32元，顯示城鄉土地價值差異仍大。

地政局說明，115年公告土地現值作業期間（113年9月2日至114年9月1日），受央行實施不動產信用管制影響，調整購屋貸款成數與放貸條件，交易量下滑。在剛性需求支撐下，加上土地取得成本、營建施工成本提高，形成「量縮價漲」格局。

此外，捷運三環六線推動，及新泰塭仔圳、林口工一等重劃區，土城司法園區、中和秀朗橋北側、新店十四張與安坑輕軌K8站周邊等區段徵收區陸續推動及完工，配合各項都計案、工業區立體化與都更三箭等政策利多，有助改善城鄉風貌，帶動人口及產業進駐，持續支撐地價上揚。經評議後，排除整體開發區變動幅度較大影響，115年度公告土地現值區段漲幅，較114年上漲3.9%，較113年上漲9.54%。

地政局指出，公告地價每2年調整1次，115年公告地價合理反映近2年市價變動。新北113年公告地價占市價比率為17.94%，低於全國平均19.59%。115年公告地價調整後，試算適用自用住宅稅率，平均每戶約增152元。