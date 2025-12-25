聽新聞
0:00 / 0:00

新北新板雙子星 連17年蟬聯地王

聯合報／ 記者張策／新北報導
新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓連17年居新北地王。圖／新北市地政局提供
新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓連17年居新北地王。圖／新北市地政局提供

新北市115年度公告土地現值及公告地價出爐，位於新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，以每平方公尺公告土地現值81萬元、公告地價16.2萬元，換算每坪約267.8萬元及53.6萬元，連17年蟬聯新北地王。

⭐2025總回顧

地政局指出，新北最低價土地位於烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培及福山段等保安保護區，115年公告土地現值每平方公尺160元、公告地價32元，顯示城鄉土地價值差異仍大。

地政局說明，115年公告土地現值作業期間（113年9月2日至114年9月1日），受央行實施不動產信用管制影響，調整購屋貸款成數與放貸條件，交易量下滑。在剛性需求支撐下，加上土地取得成本、營建施工成本提高，形成「量縮價漲」格局。

此外，捷運三環六線推動，及新泰塭仔圳、林口工一等重劃區，土城司法園區、中和秀朗橋北側、新店十四張與安坑輕軌K8站周邊等區段徵收區陸續推動及完工，配合各項都計案、工業區立體化與都更三箭等政策利多，有助改善城鄉風貌，帶動人口及產業進駐，持續支撐地價上揚。經評議後，排除整體開發區變動幅度較大影響，115年度公告土地現值區段漲幅，較114年上漲3.9%，較113年上漲9.54%。

地政局指出，公告地價每2年調整1次，115年公告地價合理反映近2年市價變動。新北113年公告地價占市價比率為17.94%，低於全國平均19.59%。115年公告地價調整後，試算適用自用住宅稅率，平均每戶約增152元。

安坑輕軌 重劃區 塭仔圳 區段徵收 三環六線 開發區

延伸閱讀

台東地王蟬聯逾40年 最便宜在嘉明湖附近

環保局外包駕駛涉收賄清廢棄物 嘉檢依貪污起訴

新北耶誕城效益成選戰焦點 蘇巧慧：新北大型活動能超越高雄

逆轉！「貴族醫院」土地少算8.47坪 大安地政事務所更一審免國賠1558萬元

相關新聞

無線電難用 消防員「賭命進火場」

北市消防局斥資上億元採購新的無線電系統，但基層消防員反映不好用，距離超過30公尺就斷訊，「進火場像賭命」；消防局回應，將...

聖誕夜溫馨一幕！教會孩童至中山分局唱歌、送卡片加油

1219隨機攻擊事件發生後，北市中山警分局因張文在犯案前曾在中山區涉及連續縱火行為，外界質疑警方當時未能及早鎖定犯嫌，儘...

新北新板雙子星 連17年蟬聯地王

新北市115年度公告土地現值及公告地價出爐，位於新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，以每平方公尺公告土地現值81萬元、...

北市2.6%無訊號區 裝強波器改善

北市發生1219無差別攻擊事件，議員質疑當時部分員警無線電「靜悄悄」，是否收不到訊號？北市警局表示，根據通訊紀錄，員警有...

新北市消防局ERCA獲國際認證 躋身世界級訓練中心

新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA），日前在美國主辦的第21屆ADMS全球使用者大會中，獲主辦單位特別認證為「世...

黃金博物館喜迎耶誕！27、28日周休假期進礦山 好禮相送外加抽獎

新北市立黃金博物館在溫馨浪漫的耶誕佳節，推出一系列結合線上線下、充滿知識趣味的「耶誕金喜在黃博」活動。邀請民眾27、28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。