北市2.6%無訊號區 裝強波器改善

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市發生1219無差別攻擊事件，議員質疑當時部分員警無線電「靜悄悄」，是否收不到訊號？北市警局表示，根據通訊紀錄，員警有收到訊號；另外，曾測試市內上千個地點，2.6%無訊號，將裝設強波器改善。

台北市警局曾針對市內1094個點測試無線電，通達率97.4%，2.6%無訊號。1219事件後，北市警通訊是否失靈受到關注。

詹姓民眾說，就發生在台北車站地下一樓，犯案地點離中正一分局很近，多少會質疑是不是訊號收不太到，第一時間才難追查到犯嫌。

鄭小姐說，最擔心若有民眾受困無訊號區，警察因訊號斷訊而無法彼此支援或通報，恐錯過救援黃金時間。

議員林延鳳質疑，傳出1219事件發生時部分員警無線電「靜悄悄」，捷運內收不到訊號，甚至有員警到誠品南西店也沒收到，是否就是無訊號區？

議員侯漢廷詢問，若捷運、地下街或地下室有訊號死角，如何改善才能確保提高訊號覆蓋率？

市警局通信隊表示，根據通訊紀錄，員警當時有收到訊號，包括中山分局和中正一分局員警。

北市警局長李西河說，北市警局和捷警隊的無線電屬不同系統，但兩者有介接一個頻道，若捷運發生狀況，捷警隊與市警局勤務中心都會同時收到通報，雖然警察局的系統在地下室會有死角，因基地台在空中，介接後就可知道捷運站內的訊息。

北市 警察 無線通訊

