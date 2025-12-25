無線電難用 消防員「賭命進火場」

北市消防局斥資上億元採購新的無線電系統，但基層消防員反映不好用，距離超過30公尺就斷訊，「進火場像賭命」；消防局回應，將視需求架設行動中繼台，安全是最優先考量。

北市消防局建置新的無線電系統，於去年初啟用，採同頻共播與分群分組通訊模式，由傳統單一指揮頻道增加為4個獨立指揮頻道，如遇多重災害現場，可同時指揮派遣且不互相干擾。

本身是義消大隊長的北市議員張志豪表示，他針對消防員做問卷調查，對新無線電的整體滿意度，高達73%不滿意的，更有84%不滿意通訊。消防局上個月現場測試，距離超過30公尺就斷訊，「就是走30多步就收不到訊號」。

他表示，無線電收訊不好需要中繼台延伸訊號，但中繼台放在「中隊」，第一線進入火場的是「分隊」，分隊人員深入火場收不到訊號，如何告訴指揮官需要中繼台？救災優先還是要架設無線電優先？

一名義消指出，火場通訊不良，不只消防員生命受威脅，也影響待救民眾的安危，災情還有擴大可能，保持通訊暢通非常重要。

台北市有4個消防大隊、12個中隊，每個中隊配置3具行動中繼台。消防局指出，二級以上火災除救災、救護車輛，同步指派2個中隊出勤，若災害發生在地下室等特殊環境，現場指揮官將視實際需求架設行動中繼台，提升無線電通訊品質。災害發生時，分隊初期以救助人命、撲滅火勢等任務為優先，無線電中繼設備由中隊、大隊幕僚負責。

消防局說，依照救災安全規範，消防員須回報位置，收不到訊號可以停止前進、撤出現場，確保消防員安全是最優先考量，將聆聽消防員意見，有問題就來解決。