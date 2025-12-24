新北市消防局ERCA獲國際認證 躋身世界級訓練中心

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市消防局ERCA榮獲世界級訓練中心認證。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局ERCA榮獲世界級訓練中心認證。記者黃子騰／翻攝

新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA），日前在美國主辦的第21屆ADMS全球使用者大會中，獲主辦單位特別認證為「世界級訓練中心」，是該大會創辦21年來首度獲此殊榮的單位，獲得主辦單位肯定，象徵新北消防訓練水準已達世界級標準。

消防局長陳崇岳指出，ERCA自108年建置啟用以來，已與歐、美、亞多國消防、警政、軍事及關鍵基礎設施單位進行交流，累積近40次國際專業互動，持續透過實務分享與技術交流，精進災害應變與指揮決策能力。

陳崇岳說，新北市消防局緊急應變指揮學院導入ADMS（Advanced Disaster Management Simulator進階災害管理模擬系統），推動VR情境式指揮官訓練，打造貼近實務、接軌國際的數位化指揮訓練模式。此次獲得國際權威大會的肯定，不僅是對新北消防訓練成果的具體認證，更代表台灣消防專業已躋身世界一流。

新北市消防局強調，這項成果仰賴ERCA團隊與第一線消防同仁長期投入、持續精進。未來新北市消防局將持續深化智慧防災、強化指揮決策訓練，並透過國際交流合作，守護同仁安全，打造更安全、更具韌性的城市。

