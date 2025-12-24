新北市消防局ERCA獲國際認證 躋身世界級訓練中心
新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA），日前在美國主辦的第21屆ADMS全球使用者大會中，獲主辦單位特別認證為「世界級訓練中心」，是該大會創辦21年來首度獲此殊榮的單位，獲得主辦單位肯定，象徵新北消防訓練水準已達世界級標準。
⭐2025總回顧
消防局長陳崇岳指出，ERCA自108年建置啟用以來，已與歐、美、亞多國消防、警政、軍事及關鍵基礎設施單位進行交流，累積近40次國際專業互動，持續透過實務分享與技術交流，精進災害應變與指揮決策能力。
陳崇岳說，新北市消防局緊急應變指揮學院導入ADMS（Advanced Disaster Management Simulator進階災害管理模擬系統），推動VR情境式指揮官訓練，打造貼近實務、接軌國際的數位化指揮訓練模式。此次獲得國際權威大會的肯定，不僅是對新北消防訓練成果的具體認證，更代表台灣消防專業已躋身世界一流。
新北市消防局強調，這項成果仰賴ERCA團隊與第一線消防同仁長期投入、持續精進。未來新北市消防局將持續深化智慧防災、強化指揮決策訓練，並透過國際交流合作，守護同仁安全，打造更安全、更具韌性的城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言