新北市消防局ERCA獲國際認證 躋身世界級訓練中心

聖誕節是孩子們最期待的節日，金山區公所為了傳遞歡笑與溫暖，區長就特別裝扮成聖誕老人，而公所員工也扮成麋鹿與聖誕樹，跟著聖誕老人進到校園送禮物。學生們看到裝扮成聖誕老人的區長雖然一眼就認出，不過又驚又喜的表情，展現出他們對於這份禮物的歡喜。

2025-12-24 19:42