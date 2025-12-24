快訊

黃金博物館喜迎耶誕！27、28日周休假期進礦山 好禮相送外加抽獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立黃金博物館邀請民眾27、28日周休假期，走進礦山遊玩，圖為在金磚聖誕樹前打卡Tag，即可換取美味鬆餅。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館邀請民眾27、28日周休假期，走進礦山遊玩，圖為在金磚聖誕樹前打卡Tag，即可換取美味鬆餅。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館在溫馨浪漫的耶誕佳節，推出一系列結合線上線下、充滿知識趣味的「耶誕金喜在黃博」活動。邀請民眾27、28日周休假期，走進礦山看展、聽Podcast抽好禮，還能一睹創意金磚耶誕樹，在獨特的歷史氛圍中，感受礦山的魅力與耶誕的歡樂。

⭐2025總回顧

黃金博物館館長林文中表示，隨著數位科技的發展，博物館也不斷嘗試創新的活動模式。今年耶誕活動特別結合了「Podcast」數位閱聽與「悠遊付」低碳永續概念，希望打破時空限制，讓民眾無論在線上或線下都能親近礦山文化。

館方說，27、28日參加「Podcast金聲有禮」活動，上網收聽《什麼情礦？》Podcast，填寫線上學習單，就有機會把設計感十足博物館書包帶回家。

這兩天在博物館區，參加上午10時和下午3時推出「耶誕定時導覽贈好禮」活動，可獲得帶來財運的金磚造型磁鐵。「耶誕問答集」將大地館2樓常設展的內容化為趣味學習單，完成填答就能參加抽獎，有機會帶走驚喜好禮。

到黃金館參與「金磚耶誕樹打卡活動」，在金磚打造的創意耶誕樹旁拍下合照，上傳 Facebook或Instagram，Tag黃博館帳號，並留下「#耶誕到黃博」，即可至金水廣場現領取1份美味鬆餅。透過「減碳甜心永續活動」，下載「Easy Wallet悠遊付」應用程式，在金屬工藝館出示減碳存摺加入畫面，即可兌換一份精美小禮。

館方表示，為了提供最溫暖的耶誕氛圍，活動這兩天特別邀請身障街頭藝人陳敦邦、陳奕涵至金水廣場表演，來一場感人又療癒的耶誕音樂饗宴。相關展覽資訊及活動詳情，可上黃金博物館官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）、臉書粉絲團及IG查詢。

新北市立黃金博物館邀請民眾27、28日周休假期，走進礦山遊玩，圖為收聽黃金博物館Podcast《什麼情礦》，可抽博物館書包。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館邀請民眾27、28日周休假期，走進礦山遊玩，圖為收聽黃金博物館Podcast《什麼情礦》，可抽博物館書包。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館邀請民眾27、28日周休假期，走進礦山遊玩，圖為填寫大地館常設展學習單，有機會帶走驚喜好禮。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館邀請民眾27、28日周休假期，走進礦山遊玩，圖為填寫大地館常設展學習單，有機會帶走驚喜好禮。圖／黃金博物館提供

