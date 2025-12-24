議員就職3周年 蔣萬安：北市議會率全國民意機構之先通過ISO認證

台北市議會議員就職3周年，今舉辦愛心3C設備捐贈暨慈善義賣、毛孩送養活動，市長蔣萬安出席時表示，議員就職周年活動歷年結合創意與公益關懷，展現民意機構回饋市民的用心；同時感謝市議會持續協助市政建設精進，並率全國民意機構之先通過ISO認證，與市府攜手推動淨零轉型。

蔣萬安表示，每年參加由戴錫欽議長規畫的議員就職週年活動，深受感動。前年透過二手衣義賣支持偏鄉弱勢孩童，去年舉辦慈善愛心餐會關懷長者與弱勢族群，今年則結合華碩文教基金會及各界團體，捐贈3C產品與電腦設備，顯示議員就職周年不僅是重要里程碑，更是回饋社會、照顧市民的重要契機，讓議事與議案最終回歸到「以人為本」的關懷，令人感佩。

戴錫欽表示，第14屆開始每年12月25日議員就職紀念日，舉辦更有意義的慈善跟回饋社會的相關活動，第1年的二手衣義賣、第2年慈善愛心餐會，今年辦理捐贈愛心3C設備及慈善義買、毛孩送養活動。

他說，台北市議會為期達成台北市2050年淨零排放及2030年減碳40%之城市政策目標，今年正式啟動溫室氣體盤查作業，以具體行動展現永續治理之責任與決心，更為全台首個完成盤查健檢的立法機關。