因應無差別攻擊！北市1226高強度演練 蔣萬安指示納入細胞簡訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午主持公安會報。圖／北市府提供
因應無差別攻擊，北市1226舉行高強度演練，台北市長蔣萬安下午在公安會報中指示，災防告警細胞廣播服務訊息將納入12月26日的實體演練，進行測試，檢視實際發送的成效，以及民眾接收的情形，為了避免造成恐慌，訊息內容務必清楚標示為測試訊息，並加註相關說明。

⭐2025總回顧

蔣萬安指出，對於細胞簡訊發送，消防局今天已經將災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書，送國家災害防救科技中心，將持續追蹤進度，另外，他也請消防局將細胞簡訊發送作業，納入在12月26日實體演練進行測試。

另外，公安會報中，消防局表示，過往北市府在跨年及元旦路跑，都將指揮中心設置於北市府一樓大廳，今年也協調指揮中心，將EOC(應變中心)預設人力先置於指揮中心，屆時若有意外事件發生，可協調現場單位即刻升級開設。

蔣萬安也說，因應突發事件可能引發的人群踩踏風險，昨天他在市政會議上提到，請各單位做好踩踏風險評估分區疏散方案、現場廣播與資訊揭露的各項沙盤推演，並且在活動前完成現場動線與出口指示強化，適當納入科技輔導監測，以降低突發狀況發生時的混亂，以及傷害風險。

蔣萬安表示，1226高強度演練，也分階段辦理捷運系統，以及車站的重要節點危安事件實體演變，透過實體演練，提升整體的應變能力，並且從過程中檢視潛在問題，滾動修正相關的作為。

此外，12月26日市府轉運站辦理的實際演練，請捷運公司會同相關協調相關單位協調周邊櫃位、百貨業者，以及客運業者參與。

北市府 蔣萬安

