新北抽檢寵物食品 檢出重金屬令下架回收銷毀

中央社／ 新北24日電
新北市動保處今天表示，今年度針對寵物食品進行抽檢，檢出3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，均已要求業者下架回收銷毀，並依動物保護法裁罰共新台幣32萬餘元。示意圖／ingimage
新北市動保處今天表示，今年度針對寵物食品進行抽檢，檢出3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，均已要求業者下架回收銷毀，並依動物保護法裁罰共新台幣32萬餘元。

新北市動物保護防疫處發布新聞稿指出，為落實寵物食品衛生安全監控，每個月隨機前往轄區內寵物食品賣場，執行例行性稽查及專案抽驗，以及提升市售寵物食品標示正確性。

動保處表示，今年就寵物食品進行產品申報與外包裝標示抽查，截至11月底共查核255件，其中54件標示內容與申報資訊不符，包括營養成分、含量與廠商資訊不一致，均已要求業者限期改善。

動保處表示，另針對病原微生物與有害物質抽驗部分，共有5件不合格產品，分別是3件砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，已依規定通知業者立即下架回收。目前已有3件完成銷毀，剩餘2件預計於年底前待業者清點下架回收數量後執行銷毀程序。

動保處獸醫師黃士至指出，重金屬汞與砷可能來自水產原料或加工污染，若長期攝食恐造成寵物神經系統、腎臟與消化道慢性損傷。

動保處表示，消費者如對商品有疑慮，可至農業部寵物食品申報網不合格專區或動保處官網查詢相關資訊，亦可撥打動保處服務電話（02）2959-6353洽詢。

