快訊

2026年輪到你走運嗎？星座運勢、生日排行全公開

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

聽新聞
0:00 / 0:00

耶誕金喜在黃博！搶拍金磚耶誕樹吃鬆餅 聽Podcast抽好禮

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
黃金博物館耶誕金喜活動，金磚耶誕樹一起來打卡。圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館耶誕金喜活動，金磚耶誕樹一起來打卡。圖／觀天下有線電視提供

新北市立黃金博物館在溫馨浪漫的耶誕佳節，推出一系列結合線上線下、充滿知識趣味的「耶誕金喜在黃博」活動。邀請民眾12月27日、28日的週末假期走進礦山，看展、聽Podcast抽好禮，還能一睹創意金磚耶誕樹，在獨特的歷史氛圍中，感受礦山的魅力與耶誕的歡樂！

⭐2025總回顧

黃金博物館館長林文中表示，隨著數位科技的發展，博物館也不斷嘗試創新的活動模式。今年耶誕活動特別結合了「Podcast」數位閱聽與「悠遊付」低碳永續概念，希望打破時空限制，讓民眾無論在線上或線下都能親近礦山文化。

12月27、28日黃金博物館帶來一連串驚喜活動。參加「Podcast金聲有禮」活動，上網收聽《什麼情礦？》Podcast，填寫線上學習單，就有機會把設計感十足博物館書包帶回家。來博物館參加上午十點和下午三點的「耶誕定時導覽贈好禮」活動，皆可獲得一枚帶來財運的金磚造型磁鐵。「耶誕問答集」將大地館二樓常設展的內容化為趣味學習單，完成填答就能參加抽獎，有機會帶走驚喜好禮。

想要打卡拍美照嗎?到黃金館參與「金磚耶誕樹打卡活動」，在金磚打造的創意耶誕樹旁，拍下合照並上傳至 Facebook或Instagram，Tag黃金博物館帳號並留下「#耶誕到黃博」，即可至金水廣場現領一份美味鬆餅。另外透過「減碳甜心永續活動」，只要下載「Easy Wallet悠遊付」應用程式，在金屬工藝館出示減碳存摺加入畫面，即可兌換一份精美小禮。

為了提供最溫暖的耶誕氛圍，活動兩天特別邀請身障街頭藝人陳敦邦與陳奕涵至金水廣場表演，來一場感人又療癒的耶誕音樂饗宴。黃金博物館誠摯邀請民眾一起走進山城，體驗一個最「金」喜、最溫暖的耶誕假期。

黃金博物館 金磚 新北 Podcast

延伸閱讀

嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

舊校服變身花布耶誕樹 嘉市小學生用行動實踐減廢助人

魏如萱耶誕前夕放火！比基尼照突襲　小21歲男友Ian按讚力挺

HowZ、李浩瑋接力登場 難忘巨大發光耶誕樹

相關新聞

金山區公所聖誕前夕送驚喜 學童吃暖呼呼雞蛋糕

聖誕節是孩子們最期待的節日，金山區公所為了傳遞歡笑與溫暖，區長就特別裝扮成聖誕老人，而公所員工也扮成麋鹿與聖誕樹，跟著聖誕老人進到校園送禮物。學生們看到裝扮成聖誕老人的區長雖然一眼就認出，不過又驚又喜的表情，展現出他們對於這份禮物的歡喜。

議員就職3周年 蔣萬安：北市議會率全國民意機構之先通過ISO認證

台北市議會議員就職3周年，今舉辦愛心3C設備捐贈暨慈善義賣、毛孩送養活動，市長蔣萬安出席時表示，議員就職周年活動歷年結合...

耶誕金喜在黃博！搶拍金磚耶誕樹吃鬆餅 聽Podcast抽好禮

新北市立黃金博物館在溫馨浪漫的耶誕佳節，推出一系列結合線上線下、充滿知識趣味的「耶誕金喜在黃博」活動。邀請民眾12月27日、28日的週末假期走進礦山，看展、聽Podcast抽好禮，還能一睹創意金磚耶誕樹，在獨特的歷史氛圍中，感受礦山的魅力與耶誕的歡樂！

新北抽檢寵物食品 檢出重金屬令下架回收銷毀

新北市動保處今天表示，今年度針對寵物食品進行抽檢，檢出3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，均已要求業者下架回收...

因應無差別攻擊！北市1226高強度演練 蔣萬安指示納入細胞簡訊

因應無差別攻擊，北市1226舉行高強度演練，台北市長蔣萬安下午在公安會報中指示，災防告警細胞廣播服務訊息將納入12月26...

農曆春節即將來臨 北市庇護工場推「消費滿百送紅包」

農曆春節即將來臨，臺北市勞動局所屬勞動力重建運用處（重建處）為促進庇護工場春節禮盒、產品的買氣，即日起至115...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。