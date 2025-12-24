快訊

金山區公所聖誕前夕送驚喜 學童吃暖呼呼雞蛋糕

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
區長裝扮成聖誕老人前往校園，傳遞節慶氛圍。圖／紅樹林有線電視提供
聖誕節是孩子們最期待的節日，金山區公所為了傳遞歡笑與溫暖，區長就特別裝扮成聖誕老人，而公所員工也扮成麋鹿與聖誕樹，跟著聖誕老人進到校園禮物。學生們看到裝扮成聖誕老人的區長雖然一眼就認出，不過又驚又喜的表情，展現出他們對於這份禮物的歡喜。

金山區長劉昌松表示，每年聖誕節都會與公所員工仔細裝扮，帶上小禮物到校園送驚喜。今年還特別挑選孩子們都喜歡的烤雞蛋糕，撲鼻的香氣與暖手的溫度，讓孩子們接到禮物就直說好香、好溫暖！

進到校園，小朋友看到聖誕區長都笑得很開心，感受到滿滿的聖誕佳節氛圍。還有中角國小的孩子知道區長要來，特別準備了感謝的卡片，要向貼心的區長致上謝意，也祝福區長還有麋鹿、聖誕樹姐姐們聖誕快樂。

禮物 聖誕老人 校園

相關新聞

議員就職3周年 蔣萬安：北市議會率全國民意機構之先通過ISO認證

台北市議會議員就職3周年，今舉辦愛心3C設備捐贈暨慈善義賣、毛孩送養活動，市長蔣萬安出席時表示，議員就職周年活動歷年結合...

耶誕金喜在黃博！搶拍金磚耶誕樹吃鬆餅 聽Podcast抽好禮

新北市立黃金博物館在溫馨浪漫的耶誕佳節，推出一系列結合線上線下、充滿知識趣味的「耶誕金喜在黃博」活動。邀請民眾12月27日、28日的週末假期走進礦山，看展、聽Podcast抽好禮，還能一睹創意金磚耶誕樹，在獨特的歷史氛圍中，感受礦山的魅力與耶誕的歡樂！

新北抽檢寵物食品 檢出重金屬令下架回收銷毀

新北市動保處今天表示，今年度針對寵物食品進行抽檢，檢出3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，均已要求業者下架回收...

因應無差別攻擊！北市1226高強度演練 蔣萬安指示納入細胞簡訊

因應無差別攻擊，北市1226舉行高強度演練，台北市長蔣萬安下午在公安會報中指示，災防告警細胞廣播服務訊息將納入12月26...

農曆春節即將來臨 北市庇護工場推「消費滿百送紅包」

農曆春節即將來臨，臺北市勞動局所屬勞動力重建運用處（重建處）為促進庇護工場春節禮盒、產品的買氣，即日起至115...

