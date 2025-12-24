金山區公所聖誕前夕送驚喜 學童吃暖呼呼雞蛋糕

聖誕節是孩子們最期待的節日，金山區公所為了傳遞歡笑與溫暖，區長就特別裝扮成聖誕老人，而公所員工也扮成麋鹿與聖誕樹，跟著聖誕老人進到校園送禮物。學生們看到裝扮成聖誕老人的區長雖然一眼就認出，不過又驚又喜的表情，展現出他們對於這份禮物的歡喜。

金山區長劉昌松表示，每年聖誕節都會與公所員工仔細裝扮，帶上小禮物到校園送驚喜。今年還特別挑選孩子們都喜歡的烤雞蛋糕，撲鼻的香氣與暖手的溫度，讓孩子們接到禮物就直說好香、好溫暖！

進到校園，小朋友看到聖誕區長都笑得很開心，感受到滿滿的聖誕佳節氛圍。還有中角國小的孩子知道區長要來，特別準備了感謝的卡片，要向貼心的區長致上謝意，也祝福區長還有麋鹿、聖誕樹姐姐們聖誕快樂。