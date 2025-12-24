農曆春節即將來臨 北市庇護工場推「消費滿百送紅包」

快訊

聚傳媒／ 記者陳欣如／報導
照片取自臺北市政府
農曆春節即將來臨，臺北市勞動局所屬勞動力重建運用處（重建處）為促進庇護工場春節禮盒、產品的買氣，即日起至115年2月28日推出新春好禮「商品券加倍送」活動。凡加入【微笑商城】會員，在庇護工場單筆消費滿100元，登錄發票後即送2張20元商品券，最高單筆消費滿1,200元可獲得送2張350元商品券，數量有限，送完為止。

重建處23日在臺北市市政大樓1樓ENJOY臺北餐廳舉辦「115年度臺北市庇護工場春節產品行銷暨減重大作戰頒獎活動」，現場除展示庇護工場豐富且多元的春節禮盒及產品，同時進行身障夥伴們「減重大作戰」成果頒獎。

臺北市勞動局局長王秋冬表示，為提供民眾更方便選購庇護工場產品，民眾可上網搜尋【微笑商城】，網站除了介紹各家庇護工場產品，還有清潔、洗車等服務類型的庇護工場，邀請各位朋友到庇護工場逛逛，使用商品券，不僅能拿到精美且獨特的商品，更能直接支持這些努力工作的身障者，為他們的工作帶來更多希望與肯定！

重建處陳昆鴻指出，今年臺北市庇護工場禮盒設計獨具巧思，有採用環保材質與唐寶寶攜手完成的獨特暖心禮盒，有高質感原木握柄手充壺加精選耳掛咖啡包的手沖咖啡禮盒，以及春節應景的大紅設計禮盒，好吃實用的堅果醬搭配手工餅乾禮盒等各式優質禮盒，也有服務類庇護工場，像是居家清潔服務、洗衣服務、洗車打蠟，更有印刷類服務、玻璃琉璃飾品類等多元豐富的商品提供民眾選擇。

