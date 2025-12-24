議員指新無線電訊號差 北市消防：調整中繼台因應

快訊

中央社／ 台北24日電

北市議員發現消防局新式無線電系統，若離行動中繼台30公尺以上，通訊變差，恐影響消防員安全。消防局今天表示，因地點造成收訊差，非設備狀況，會持續修正放置地點。

台灣民眾黨台北市議員張志豪以質詢資料表示，台北市消防局花費新台幣1億餘元購置新無線電系統，但此系統卻讓基層消防員抱怨不斷，經他用問卷調查發現，7成消防員不滿意，認為系統收訊差。

他說，基層消防員擔心此無線電系統恐在火場搶救時引發生命安全問題。消防局先前對測試無線電系統進行演練，並增加行動中繼台及天線，卻發生離中繼台30公尺以上，訊號就變差。

張志豪表示，若此無線電系統真有此狀況，恐影響消防員救災安全，且有消防員認為此系統已影響生命安全受威脅等狀況，要求北市府盡快協助解決此狀況。

台北市消防局回應，此無線電系統是在民國111至112年建置，113年1月啟用，且是採同頻共播與分群分組通訊模式，由傳統單一指揮頻道增加為4個獨立指揮頻道，如遇多重災害現場可同時指揮派遣且不互相干擾。

消防局表示，此系統具即時定位、通訊加密、動態分配頻率等特性，能及時準確傳遞無線電發話訊息，提高消防員救災安全及效能。

消防局表示，台北市各行政區（中隊）各配置3具行動中繼台，共36台，平時由中隊統籌管理與維護保養。若遇到災害發生，消防分隊初期會以救助人命、撲滅火勢等任務為優先，無線電中繼設備則由中隊、大隊幕僚負責。

消防局表示，若災害現場為地下室等特殊環境，經評估有通訊覆蓋不足，現場指揮官會視實際需求架設行動中繼台，以提升無線電通訊品質，確保救災通訊聯繫及安全。

消防局表示，針對議員建議，若地點是在高樓層或地下3層至5層，會因電梯、鋼筋水泥牆等造成訊號短弱，只要移動無線電中繼台就能改善，並非設備出現問題。

