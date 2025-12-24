隨機殺人案後維安升級 北市跨年晚會防孤狼恐攻
張文隨機殺人案發後，大型活動公共安全受關注；針對台北市政府舉辦跨年晚會，信義警分局規劃維安勤務，將動員大批警力維護治安及疏導交通，案發後已每天在捷運營運時段加派武裝警力於信義商圈及捷運站維安，將持續至晚會結束，防範孤狼恐怖攻擊。
信義分局表示，以往跨年晚會結束後，人潮會從101大樓轉往夜店、酒吧、KTV消費，為防制人潮踩踏、酒後失序鬥毆等，警方將調派快打警力預置在夜店周邊整夜待命，隨時介入處理以防事端擴大。
分局指出，今年將松壽路16巷、20巷列為防制踩踏重點區域，將架設串聯改道牌於道路、架設交通錐及改道牌於人行道，員警會視人潮提醒民眾勿再湧入巷內，請相關業者配合管制車輛進出，避免人車交織，也請商家加派保全協助疏導及加裝照明減少踩踏風險。
為確保跨年晚會活動順遂，信義分局長李憲蒼邀煙火管制區內百貨公司、夜店、KTV及停車場共45家業者，昨下午在分局參加協調會，市府觀傳局、文化局、交通局、商業處等局派員列席，溝通意見，也讓商家理解支持警方執法。分局表示，已做好萬全準備，有信心、有能力維護跨年晚會治安。
