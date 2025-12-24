初冬花海妝點河濱 三重鴨鴨公園換新裝迎歲末
在透著涼意的冬季，新北市淡水河畔景致再添色彩。新北市高灘處今年為三重淡水河畔的鴨鴨公園換上「初冬小花海」新裝，多樣花卉陸續綻放，搭配淡水金色水岸光雕展與藝術裝置，邀請市民在歲末時節走訪河濱，感受冬日浪漫。
高灘處長黃裕斌表示，今年鴨鴨公園花海除原有的百日草、波斯菊外，另新增萬壽菊、孔雀草及油菜花，目前已進入盛開期，花季預計持續至明年2月中旬。他歡迎民眾騎乘自行車或散步行經河濱時，不妨駐足欣賞、拍照留念。
黃裕斌也指出，每年冬季在淡水金色水岸登場的聖誕光雕展已溫馨點燈，今年更與新銳藝術家 Alan Hong 合作，設置高達6公尺的「AH！Q」裝置藝術，為河濱增添趣味氛圍，同時也為即將到來的「2026閃耀新北1314跨河煙火」活動暖身。
高灘處誠摯邀請市民相約親友，沿著二重環狀自行車道及淡水金色水岸自行車道騎乘或漫步，欣賞河畔花海與水岸景色。沿途不僅鳥語花香，亦設有多處休憩與運動設施，讓民眾在運動與賞景之餘，享受放鬆療癒的時光。高灘處也呼籲，賞花時請勿觸碰或採摘花卉，共同珍惜與維護這片初冬花海美景。
