初冬花海妝點河濱 三重鴨鴨公園換新裝迎歲末

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
花田之間其樂融融。圖／新北市高灘處提供
在透著涼意的冬季，新北市淡水河畔景致再添色彩。新北市高灘處今年為三重淡水河畔的鴨鴨公園換上「初冬小花海」新裝，多樣花卉陸續綻放，搭配淡水金色水岸光雕展與藝術裝置，邀請市民在歲末時節走訪河濱，感受冬日浪漫。

高灘處長黃裕斌表示，今年鴨鴨公園花海除原有的百日草、波斯菊外，另新增萬壽菊、孔雀草及油菜花，目前已進入盛開期，花季預計持續至明年2月中旬。他歡迎民眾騎乘自行車或散步行經河濱時，不妨駐足欣賞、拍照留念。

黃裕斌也指出，每年冬季在淡水金色水岸登場的聖誕光雕展已溫馨點燈，今年更與新銳藝術家 Alan Hong 合作，設置高達6公尺的「AH！Q」裝置藝術，為河濱增添趣味氛圍，同時也為即將到來的「2026閃耀新北1314跨河煙火」活動暖身。

高灘處誠摯邀請市民相約親友，沿著二重環狀自行車道及淡水金色水岸自行車道騎乘或漫步，欣賞河畔花海與水岸景色。沿途不僅鳥語花香，亦設有多處休憩與運動設施，讓民眾在運動與賞景之餘，享受放鬆療癒的時光。高灘處也呼籲，賞花時請勿觸碰或採摘花卉，共同珍惜與維護這片初冬花海美景。

AH!Q在淡水金色水岸等待著大家一起來拍照合影。圖／新北市高灘處提供
在花海中與小寶貝跑跑跳跳。圖／新北市高灘處提供
安靜的城市角落，小白花靜靜開放。圖／新北市高灘處提供
淡水河畔橘黃花海 初冬暖意。圖／新北市高灘處提供
高灘處今年淡水金色水岸除了聖誕光雕外，更有神秘腳色AH!Q陪伴大家等待跨河煙火的到來。圖／新北市高灘處提供
午後駐足花海 向光而行。圖／新北市高灘處提供
小朋友凝視花朵旺盛的生命力。圖／新北市高灘處提供
