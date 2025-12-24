新北工務局「建設向前行」 基礎建設、重大工程並進

新北市工務局長馮兆麟今在市政會議以「新北建設向前行」為題進行專案報告，從基礎設施、重大工程與未來城市三大面向，說明市府整體建設布局。他表示，市府以人本、安全、永續為核心，長期打下城市基礎，穩健推動公共建設，打造兼具機能與美學的宜居城市。

新北市長侯友宜指出，市府明年度將大幅提高基礎設施維護與更新預算，公共設施不僅要「能用」，更要做到「好用、耐用、安心用」。其中，第二行政中心將成為新北重要的治理樞紐，整合交通、警政、緊急應變及食安管理中心，並取得「建築能效評估1級證書」，符合國家淨零政策與永續目標，目前工程進度穩定，預計明年下半年完工。該中心規畫為地上26層、地下4層，以「城市大公園」為設計理念，結合公共服務、休閒機能與捷運連通，提升行政效率與洽公便利。

馮兆麟指出，新北市持續強化人本環境與工程品質，115年度養工處及各區公所基礎建設預算提升至52.75億元，其中道路銑鋪經費較前一年增加，預計可多改善約60公里路段；同時將於年底完成全市約660公里人行道盤點，針對動線未串連及淨寬不足等問題，作為後續改善依據。市府也持續推動電箱移置與電桿下地作業，目前已完成872件電箱改善及1249支電桿下地，提升行人通行空間與安全性。

在道路與橋梁維護方面，馮兆麟表示，全市約1200座橋梁均納入定期巡檢與耐震補強機制，重要跨河橋梁在颱風或地震後即進行特別檢測，以延長使用年限；道路工程則導入改質瀝青與品質把關機制，降低反覆施工頻率，提升耐久度。

重大工程方面，馮兆麟表示，市府以「交通黃金十年」為目標，推動林口、八里、淡水三大發展軸線，包括淡北道路、林口A3計畫道路及淡江大橋等建設，強化區域交通量能，支撐產業與觀光發展。同時，新北也持續擴充休憩空間，自108年至今已新增46座公園綠地，開闢面積達15.8萬平方公尺，兼顧都市綠化與防災韌性。