新北跨年淡江大橋煙火秀 市府分享10處最佳觀賞點

新北今年跨年煙火以淡江大橋為主軸，打造「橋河共演」煙火秀，31日晚間8時26分登場。市府分享10處最佳觀賞點，包括淡水海關碼頭、八里左岸河濱公園等，邀民眾一同迎接2026。

新北市文化局發布新聞稿，「閃耀新北1314跨河煙火」今年邀請知名法國團隊Groupe F操刀設計，以淡江大橋為軸心，左右兩側設置6燃放點，打造全台唯一「橋河共演」煙火秀，將在12月31日晚間8時26分引燃，預計施放3萬5520發創歷年最多，總時長達13分14秒。

除了位於淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」，以及八里永續環境教育中心前廣場的「星月舞台」外，市府也分享10處最佳煙火觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭（觀景平台）、滬尾藝文休閒園區等4處。

八里端則有十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場和八里左岸河濱公園等6處。這些觀賞點視野開闊、腹地寬敞，適合欣賞跨河煙火。

演唱會部分，新北今年也設立全台唯一跨河雙舞台，淡水漁人碼頭「星光舞台」邀請金曲歌王蕭煌奇、蘇慧倫等，由韓國歌手HWASA華莎擔任壓軸。八里左岸「星月舞台」則有動力火車、韓團BabyDONT Cry等強大卡司，日本創作歌手樋口愛壓軸演出。

當天淡水、八里兩地同步規劃「閃閃市集」與「微光市集」，文化局提醒，31日下午4時起，淡水與八里周邊將進行交通疏導與部分管制，建議民眾利用大眾運輸工具前往活動現場，避免塞車。