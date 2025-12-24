北市府拆除違建 採專案執行達2000餘件

台北市建管處今天表示，針對影響公共安全違建，皆以專案即刻執行，經統計包含施工中違建、廢棄鐵架等共有2000餘件，且已針對如營業性廚房等優先執行疏導改善作為。

台北市建築管理工程處發布新聞資料表示，因全球極端氣候影響，若建物受到颱風、豪雨等天然災害影響，且又未即時維護損壞，將導致後續發生災情，因此，針對嚴重影響公共安全及已廢棄朽壞的違建，皆以專案方式即刻執行拆除等作為。

建管處提到只要是由市民通報或主動巡查發現，有建物是具立即性危險，會先派工直接拆除，藉此降低民眾生命及財產受損害風險。建管處表示，從今年初至12月20日已執行類似專案共2000餘件，包含施工中違建、1999緊急通報、廢棄鐵架等案件，其餘案件將持續積極處理，以維護市民居住安全。

此外，建管處對影響公共安全類型的違建，皆以年度專案優先執行疏導改善。依建管處統計數據，包含營業性廚房要求完成改善112件、屋頂既存違建隔出3間以上要求完成改善共164件、拆除加蓋第2層以上違建11件、經消防局通報發生火災建物要求改善有62件等。

建管處說，市府在去年度執行違建成果，獲得內政部違章建築及廣告物督導考核計畫特優評比，評分為歷來最高，代表市府的執行成效備受肯定。

建管處以新聞資料提醒市民，依建築法第77條，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，如有未善盡管理責任，造成違建掉落影響公共安全情形，可依建築法第91條，開罰新台幣6萬元以上30萬元以下。

建管處表示，民眾應善盡維護建築物安全的責任，一起共同維護台北市的居住安全，才能享受舒適安全環境，且可避免遭受罰。